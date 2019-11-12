Пашинян и Макрон обсудили актуальные вопросы повестки дня армяно-французских отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках Парижского форума мира провел беседу тет-а-тет с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.

Президент Франции поблагодарил премьер-министра за принятие приглашения принять участие в форуме и отметил, что придает большое значение развитию сотрудничества с дружественной Арменией в различных направлениях.

Премьер-министр Пашинян, в свою очередь, также поблагодарил за теплый прием и организацию форума на высоком уровне. Премьер-министр отметил, что встречи по разным поводам придают новый импульс развитию и укреплению двусторонних связей.

Никол Пашинян и Эмманюэль Макрон обсудили актуальные вопросы повестки дня армяно-французских отношений, а также шаги, предпринимаемые в направлении начала диалога Армения-ЕС по либерализации визового режима.

Стороны подчеркнули важность организации взаимных визитов на высоком уровне и достигли соответствующей договоренности в этом направлении.