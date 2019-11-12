Законопроект о запрете однополых браков вызвал бурные дебаты в парламенте

Законопроект о запрете однополых браков, инициированный депутатами оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА), сегодня вызвал бурные дебаты в Национальном собрании.

Законопроект получил отрицательное заключение правительства и постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам. Это возмутило соавтора законопроекта Геворка Петросяна, который известен своим негативным отношением в лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Браки гомосексуалистов и изменивших пол лиц, давайте попытаемся решить вопрос не правовыми регулировками, а просто пропишем [запрет] в Семейном кодексе», - с трибуны парламента предложил Петросян.

Отрицательное заключение получил также другой законопроект Петросяна о внесении в Семейный кодекс дополнения, запрещающего усыновление детей однополыми парами.

Депутат фракции ППА назвал это предложение вопросом национальной безопасности и озвучил риторический вопрос: «Тот, кто проголосует против, захотел бы видеть подобные явления в своей семье?»

Это заявление Петросяна вызвало возмущение спикера парламента Арарата Мирзояна, который заявил: «Господин Петросян, о чем это Вы?... Почему Вы переходите на личности? Вы бы еще матерным выражением взяли на принцип всех, кто решится проголосовать против!»

Петросян возразил: «Чье имя я назвал, что перешел на личности?»

«Вы переходите все границы!» - парировал Арарат Мирзоян.

Проект Петросяна не был включен в повестку дня Национального собрания. Относительно проекта свое мнение высказали член комиссии по государственно-правовым вопросам, депутат оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Тарон Симонян и вице-спикер парламента, депутат правящей фракции «Мой шаг» Ален Симонян.

«На мой взгляд, законодательство также устанавливает подобный запрет. Но если господин Петросян считает, что он более подробно может обосновать, что этого запрета нет, мы должны установить, допустить эту возможность», - сказал Тарон Симонян.

«Но ведь здесь задача не в том. Здесь и цель, и задача в другом. Задача - создать шумиху», - сказал Ален Симонян.

Депутаты правящей фракции также выразили мнение, что армянское законодательство уже регулирует поднятые депутатом фракции ППА вопросы.

Ален Симонян заявил, что депутаты фракции «Процветающая Армения» поднимают вопрос об однополых браках в политических целях. «Имея турецкую и очень плохую культуру внутри, очень многие люди пытаются тех людей из «Моего шага», которые учились в Армении, учились за границей, вернулись, чтобы работать на благо Армении, чтобы сделать Армению сильнее, поставили свою жизнь и свободу под удар, чтобы служить Армении, представить этих людей как… не знаю, начиная от сатанистов и заканчивая извращенцами», - сказал он.

Ованнес Ованнисян («Мой шаг») с иронией заметил: «Я вспомнил известный анекдот: «Один спрашивает: как ты стал таким? Другой отвечает: ну, как и ты, стал таким, расспросив других». Сейчас с этой трибуны вы больше всего говорите об этом. Не это ли лучшая пропаганда?»

«Не пытайтесь быть большими католиками, чем Папа Римский, потому что мы перелистаем историю назад и покажем, кто, где и как голосовал, что говорил и как себя вел», - сказал Ален Симонян.

Представителям фракции «Мой шаг» ответила депутат от ППА Наира Зограбян: «Никто, по крайней мере в этом зале, не заслужил права давать политические уроки «Процветающей Армении». Это во-первых. Во-вторых, не думайте, что наша память короче вашей памяти».

Спор между депутатами завершился перерывом. Затем тема изменилась. Тема однополых браков обсуждаться не будет. Соавтор законопроекта Геворк Петросян до этого уже покинул зал.