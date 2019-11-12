Анна Вардапетян освобождена от должности замглавы Минюста

Анна Вардапетян освобождена от должности заместителя министра юстиции Армении. Соответствующее решение премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал в конце прошлой недели.

«Руководствуясь частью 1 статьи 9 закона «Об общественной службе», освободить Анну Вардапетян от должности заместителя министра юстиции», – говорится в решении.

Согласно части 1 статьи 9 закона «Об общественной службе», «заместителя министра по предложению министра назначает и увольняет с должности премьер-министр».

В ответ на вопрос Радио Азатутюн о причинах увольнения в Минюсте сообщили: «Министерство юстиции высоко оценивает профессионализм и вклад госпожи Анны Вардапетян, особенно по части разработки стратегии судебно-правовых реформ. Вопрос был обусловлен исключительно возможными структурными изменениями, которые будут направлены на то, чтобы сделать работу министерства наиболее эффективной».

Анна Вардапетян была назначена замглавы Минюста в апреле этого года. До этого она была советником министра юстиции.