Депутаты правящей фракции резко критикуют статью Роберта Кочаряна

«Плохие сценарии мы видели в годы правления Роберта Кочаряна», - говорит депутат правящей фракции «Мой шаг» председатель парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, комментируя статью второго президента Армении Роберта Кочаряна, опубликованную сегодня на сайте «Спутник Армения».

Кочарян, который обвиняется по делу «1 марта» в свержении конституционного строя и с 25 июня находится под арестом, в своей статье обвинил власти в прозападности и ослаблении переговорных позиций в карабахском вопросе из-за грубых ошибок армянской стороны, заметив, что Азербайджан вооружается, а в случае войны ее масштабы и разрушительные последствия будут несравнимо тяжелее всего, что было до сих пор.

«Готова ли разделенная на белых и черных Армения к плохим сценариям?» - задается вопросом Роберт Кочарян.

«У меня совершенно нет желания комментировать написанные Робертом Кочаряном статьи, но могу сказать одно: было бы лучше, если бы Роберт Кочарян на каком-то отрезке своей жизни начал говорить о хороших сценариях. Плохие сценарии мы видели в годы его правления, и мы хотим, чтобы новая Армения руководствовалась хорошими сценариями и достигла такой силы, чтобы всегда диктовала хорошие сценарии для Республики Армения. И если он представляет себе, что Армения движется всего лишь в направлении одного вектора, то он глубоко ошибается. Армения, ее система безопасности, по сути, движется в том направлении, которое только увеличивает ее возможности», - прокомментировал Андраник Кочарян.

В своей статье Роберт Кочарян обвинил Никола Пашиняна в том, что тот своими «лифтовыми» контактами с Алиевым свел к нулю достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге договоренности. Экс-президент также заявил о сложных отношениях между правящими элитами Армении и Карабаха, выразив мнение, что переговорные позиции армянской стороны ослабли из-за ее грубых ошибок.

«Заявление премьера «Карабах – это Армения, и точка!» увело переговоры от принципа самоопределения народов в нежелательную для нас плоскость территориальной целостности государств», - написал Роберт Кочарян.

В этой связи Андраник Кочарян сказал: «Я считаю, что Роберт Кочарян сначала должен ответить, когда возник вопрос Мегри, обсуждение вопроса Мегри. В то время мы, по сути, шли по очень опасному краю, и, слава Богу, мы не попали в эту ловушку. А об остальном пусть не беспокоится: Армения и Арцах [Нагорный Карабах – ред.] находятся в единой системе безопасности и совместно найдут решения и для сохранения своей территориальной целостности, и для достижения той конечной цели, к которой идет наш народ в результате своей борьбы».

Другой депутат фракции «Мой шаг», председатель комиссии по внешним отношениям Рубен Рубинян сказал, что если бы автор этой статьи не был известен, то из ее содержания можно было бы заключить, что ее автором является азербайджанский политический деятель или аналитик. «Можно, пожалуй, охарактеризовать это как ябедничество, потому что я никогда не ожидал, что какой-либо армянский политический деятель, тем более человек, занимавший должность президента Армении, будет приводить проазербайджанские аргументы», - отметил депутат.

Что касается заявлений Роберта Кочаряна о том, что общество в Армении разделено на черных и белых и находится в раздираемом противоречиями состоянии, то Рубинян заметил, что все помнят, какой была ситуация раньше и какая она сейчас.

По его словам, у Армении никогда не было такой национальной власти, как сейчас: «Мы видели единство народа во время бархатной революции 2018 года, видели единство народа во время парламентских выборов в декабре 2018 года. Это единство мы также видели между Арменией и Арцахом. Мы видели беспрецедентное заявление, сделанное лидером Армении в Степанакерте, что «Арцах - это Армения, и точка», которое, казалось бы, по крайней мере, внутри Армении не должно было подвергаться критике, но, как мы уже отметили, странным образом некоторые лица или некоторые подсудимые могут критиковать даже это заявление. Вообще Армения не разделена на черных и белых, и если г-н Кочарян чувствует себя черным на фоне повсеместной белизны, возможно, это его проблема и проблема его совести».

Роберт Кочарян также обвинил Никола Пашиняна в прозападности. По словам второго президента, премьер-министра поддерживают сторонники вывода российской военной базы из Армении, а в правительстве и парламенте много прозападных деятелей.

Рубинян считает эти заявления смешными: «Мы отвергаем саму идею быть ориентированными на кого-то. Мы нацелены лишь на одно - укрепление интересов Армении и Арцаха».

Депутат фракции «Мой шаг», член комиссии по европейской интеграции Гаяне Абрамян считает, что целью данной статьи Роберта Кочаряна является подрыв армяно-российских отношений. «Это очевидно является мессиджем России, который преследует определенные цели. Кочарян никогда не остановится ни перед каким шагом. То есть, даже если этим мессиджем он нанесет глубокий ущерб армяно-российским отношениям, он никогда не побрезгует этим, пойдет на все возможное, даже ценой государства, даже ценой государственности, даже ценой суверенитета страны», - сказала Абрамян.