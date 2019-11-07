Азербайджан вручил послу России ноту протеста в связи с визитом главы МИД Карабаха в Москву

Власти Азербайджана пригласили посла России в Баку Михаила Бочарникова в МИД страны, где вручили ему ноту протеста в связи с визитом в Москву представителей Нагорного Карабаха – министра иностранных дел Масиса Маиляна и министра культуры Лерника Ованнисяна.

В переданной в среду ноте отмечено, что «въезд так называемых представителей незаконного образования, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, в Российскую Федерацию и их встречи с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров служат предпринимаемым в течение почти 30 лет попыткам Армении по закреплению статус-кво на оккупированных территориях и продолжению оккупации земель Азербайджана».

МИД Азербайджана утверждает, что подобные визиты неизменно носят провокационный характер и направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. «В связи с этим МИД довел до сведения российской стороны позицию о том, что такие визиты наносят вред переговорному процессу и бросают тень на существующий между Азербайджаном и Россией дух искренности и высокого доверия, а также не соответствуют положениям «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией» от 3 июля 1997 года», - подчеркивается в ноте протеста.

Официальный Баку выразил свое несогласие с тем, что российская сторона, как правило, рассматривала подобные визиты как частные. «Несмотря на неоднократные заявления российской стороны о том, что она рассматривает такого рода визиты в качестве частных поездок, представители незаконных органов власти сепаратистского режима продолжают использовать российскую территорию для закрепления последствий агрессии Армения против Азербайджана», - посетовало внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Кроме этого, официальный Баку также считает, что визит представителей Нагорного Карабаха на территорию России и предоставление им возможности проводить встречи не соответствуют посредническим обязательствам РФ как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, прилагающих усилия для урегулирования карабахского конфликта, а также ее статусу постоянного члена Совета Безопасности ООН.

«В связи с этим азербайджанская сторона довела до сведения посла Бочарникова свои ожидания от российской стороны по принятию всех необходимых мер для предотвращения подобных незаконных визитов», - указывается во врученной российскому послу ноте.

Посол Бочарников, со своей стороны, подчеркнул, что позиция России по конфликту хорошо известна и неизменна, а любой въезд представителей непризнанных субъектов на территорию России не отражает официальную позицию этой страны. Посол также сообщил, что доложит в МИД России о протесте азербайджанской стороны.