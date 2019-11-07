Никол Пашинян: Единственный способ преодолеть бедность - честная работа

Единственный способ преодолеть бедность - это честная работа, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, любой, кто занимается преступной деятельностью, не должен иметь шансов заработать благосостояние в Армении.

«Все те, кто заработали благосостояние преступным путем, не должны иметь возможность заниматься подобной деятельностью», - сказал он.

«Идет борьба невежества и непредубежденности, потому что людям постоянно внушают какие-то абсурдные страхи, пользуясь неосведомленностью людей, вводя в обращение какие-то ложные лозунги… Если кому-то кажется, что они могут запугать нас этим, то они ошибаются, потому что, во-первых, у них нет шансов внушить общественности что-то, потому что они отвергнуты общественностью и вытеснены на обочину и никогда оттуда не выйдут. А во-вторых, очень важно, чтобы в ходе этого процесса все мы: министерства, чиновники, находились в постоянном диалоге с общественностью», - на сегодняшнем заседании правительства отметил Пашинян.

Премьер-министр сказал, что все еще остаются представления о том, что должны быть люди, связанные с властью, которые будут раздавать деньги, рис и растительное масло. «Масло раздавалось не для того, чтобы преодолеть бедность людей, а для того, чтобы держать их в бедности. Чтобы на следующих выборах этим же маслом и рисом повести этих людей на избирательный участок и заставить проголосовать за них. Эта история закончилась в Республике Армения».