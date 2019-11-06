Максимализм не приведет нас к миру - глава МИД Армении азербайджанскому депутату

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян вместе с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в Стокгольмском институте международных отношений принял участие в лекции по теме «Беседа с главами МИД Армении и Украины», посвященной 10-летию Восточного партнерства ЕС.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в своей речи Мнацаканян обстоятельно представил сотрудничество Армении с ЕС в рамках Восточного партнерства, проводимые в Армении демократические реформы, внешнеполитические приоритеты страны, напомнив о нагорно-карабахском конфликте и исходящей от Турции угрозе.

«Отсутствие отношений с Турцией, продолжающееся отрицание Турцией справедливости, отклонение Цюрихских протоколов, в дополнение к ряду других факторов, представляет серьезную угрозу для Армении»,- сказал он.

За выступлениями последовали ответы на вопросы.Отвечая на вопрос азербайджанского депутата о том, готова ли Армения вместе с Азербайджаном пойти в международный трибунал для изучения совершенных армянами военных преступлений, этнических чисток, о которых есть резолюции Совбеза ООН, Европарламента, Зограб Мнацаканян задал встречный вопрос: а как нужно относиться к преступлениям, совершенным Азербайджаном?

«Вы когда-либо слышали о [погромах в] Баку, Сумгаите, Мараге, об оккупации Шаумянского района? Вы слышали об оккупации части Мартакертского района,об оккупации части Мартунинского района? Хотите я продолжу? Речь идет именно об этом. Вы готовы снизить риторику? Вы готовы понять нашу обеспокоенность? Вы готовы вовлечься в подобный диалог? Или же есть только ваша правда, иной нет! Решение должно быть лишь таким, каким вы хотите, иначе решения нет. Максимализм никогда не приведет нас к миру. Именно это заложено в мой тезис о необходимости подготовки народов к миру. Вы говорили о проблемах, касающихся нас. Не делайте из себя святых», - сказал глава МИД Армении.

Продолжая тему, Мнацаканян заметил, что существует вопрос безопасности и существует единственная организации безопасности, которая не позволяет возобновиться агрессии, оккупации.

«Агрессия, оккупация и угроза физической, экзистенциальной безопасности наших 150 тысяч соотечественников. Это люди, у которых есть имена, семьи, дома, обеспокоенность, связанная с физической безопасностью, и нет другой организации по обеспечению безопасности, кроме той, что есть у нас сегодня. Переговоры идут именно вокруг того, как достичь точки, которая не будет отвечать максималистским требованиям одной стороны за счет других», - добавил армянский министр.

В связи с замечаниями представителей Азербайджана о том, как можно говорить о мире, когда премьер-министр Армении заявляет, что «Арцах - это Армения и точка», и какие шаги предприняты для подготовки населения Армении к миру, глава армянского внешнеполитического ведомства сослался на слова белорусского депутата относительно сторон-бенефициаров. «Вы правы, именно Армения, Азербайджан и Арцах должны взять ответственность и достичь мирного урегулирования карабахского конфликта. Это касается также вопроса, который задавал и г-н Бахтиар», - сказал он.

Мнацаканян подчеркнул, что посыл премьер-министра Армении относительно того, что урегулирование должно быть приемлемо для народов Армении, Арцаха и Азербайджана, достойно взаимности, это посыл, который отражает очень важную предпосылку для урегулирования, то есть способность сторон учитывать озабоченности другой стороны и брать на себя обязательства так, чтобы были отражены озабоченности каждой стороны.

«Это логика мирного урегулирования, которое должно быть приемлемым для народа Армении, народа Арцаха и народа Азербайджана», - сказал министр, добавив, что в политизированном диалоге вовсе нет необходимости.

«Я привел пример журналистов. Мы можем сформировать новый наратив о мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта в регионе», - заключил министр иностранных дел Армении.

Кстати, в рамках рабочего визита Зограб Мнацаканян также встретился с генеральным директором Агентством развития международного сотрудничества Швеции (SIDA) Карин Джамтин, с которой подписал представленное SIDA соглашение о развитии сотрудничества между Швецией и Арменией.