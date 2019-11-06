92% общества Армении оценивают отношения с ЕС положительно - Мнацаканян

На состоявшейся вчера в столице Швеции Стокгольме министерской встрече, посвященной 10-летию Восточного партнерства ЕС, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что 92% общества Армении оценивают отношения с Евросоюзом положительно.

На встрече под названием «Новое политическое видение Восточного партнерства» Мнацаканян говорил также о принадлежности к Европе и об общих ценностях, которые позволили совершить в прошлом году в Армении бархатную революцию.

«По части Армении была проделана хорошая работа. Результаты проведенного этим летом опроса показали, что 92% общества Армении оценивают отношения с ЕС положительно. То есть, по части коммуникации была проделана хорошая работа. Я полностью согласен с высказанными точками зрения. Это именно то, что я имею в виду, когда говорю о стратегической важности эффективной многосторонности. В особенности мы, маленькие государства, зависим от этого. Это чрезвычайно важная платформа для эффективной многосторонности, особенно между теми государствами, которые разделают общие ценности».

Зограб Мнацаканян напомнил, сколько фундаментальных изменений произошло за последние 30 лет в стратегической расстановке в мире: падение Берлинской стены, победа свободы, верховенство идеологии демократии, прав человека.

«Да, я представляю страну, где в прошлом году произошло большое событие - бархатная, ненасильственная революция. Это стало возможным благодаря верности общим ценностям. В течение этих 28 лет, начиная с обретения Арменией независимости, мы заявляли об этом. Было множество промахов, мы прошли через много трудностей, трагедий, однако нам удалось осуществить подобную революцию, потому что была сформирована соответствующая основа, и в ее основе были европейская модель, общие европейские ценности. Постепенно сформировалось поколение, способное выйти и осуществить эту революцию», - сказал глава МИД Армении.