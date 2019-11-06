Впервые после революции посол США встретился с Сержем Саргсяном

В ответ на вопрос Радио Азатутюн в посольстве США в Ереване подтвердили, что впервые после отставки Сержа Саргсяна вчера с экс-президентом Армении ​встретился посол США.

Линн Трейси на должности посла США в Армении Сенат утвердил в начале этого года. Она прибыла в Армению 27 февраля.

В офисе третьего президента Армении сообщили, что встреча состоялась по инициативе американского посла. Посол поинтересовалась у лидера Республиканской партии Армении (РПА) Сержа Саргсяна предстоящими планами и деятельностью РПА и заверила, что отныне подобные встречи будут проводиться периодически.

На вопрос Радио Азатутюн, как он оценивает подобную встречу и видит ли в этом определенный политический мессидж, секретарь правящей парламентской фракции «Мой шаг» Акоп Симидян ответил: «Я неоднократно видел, что послы, и не только США, встречаются с руководителями разных партий, и я не думаю, что здесь есть что-то особенно значимое. Это политический процесс, послы встречаются с лидерами партий, это очередной подобный случай».

В ходе встречи Серж Саргсян сказал, что реальная демократизация Армении не имеет альтернативы. «Реальная демократия - это ответ на популизм, который стал серьезной проблемой для многих государств мира», - отметил бывший президент.

Комментируя это заявление, Акоп Симидян сказал: «В Армении сейчас существует реальная демократия, об этом говорят оценки международных структур относительно последних парламентских выборов. Сегодня есть реальная демократия, в прошлом был популизм. Я не хочу быть грубым, но любая оценка сегодняшней демократии как популизма немного похожа на цинизм, особенно когда об этом говорят люди, которые десятилетиями занимали руководящие должности, и при этом в Армении мы никогда не имели той степени демократии, которую имеем сегодня, и даже близкой степени не имели, у нас была политическая единица, которая удерживала власть репрессиями, все это просто немного похоже на цинизм».

Что касается того, что бывшие власти обвиняют нынешние власти в преследованиях, то Акоп Симидян подчеркнул, что сегодня в Армении политического преследования как явления не существует. «Есть правовые процессы и все. Все находится в сфере правовых процессов, идущих в правоохранительных органах. Да, это цинизм, когда люди, которые в прошлом вели себя совершенно иначе, осуществляли реальные политические преследования, сейчас говорят о политических преследованиях и тому подобном», - отметил депутат.

Он напомнил, что заявления о тех политических преследованиях делали даже международные организации.

Говоря о постоянно звучащих со стороны бывших властей утверждениях, что в отношении председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна осуществляется политическое преследование, представитель нынешней власти подчеркнул, что правоохранительные органы получают определенную информацию о злоупотреблениях и начинают осуществлять следственные действия.

«Будут следственные действия, обвинение, судебный процесс, тогда и поймем, есть во всем этом какая-либо политическая деталь или нет. Когда в прошлом звучали мнения, что осуществляются политические преследования, они осуществлялись именно в ходе судебных процессов, в результате выдвижения властями нереальных обвинений. Это были не просто предварительные оценки, это были утверждения, сформированные в результате следственных и правовых процессов, о которых международные организации публиковали доклады. Мы хорошо помним, какие резолюции были приняты об Армении после дела «1 марта»», - сказал Симидян.

Депутат фракции «Мой шаг» заметил, что сейчас со стороны международных структур подобных оценок нет и неправильно в самом начале правового процесса квалифицировать его как политическое преследование.