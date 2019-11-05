Затулин: Считаю неправильным то, что Азербайджан использовал российское оружие в апреле 2016 года

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Константин Затулин в беседе с Радио Азатутюн затронул вопрос поставок вооружения Азербайджану странами-членами ОДКБ.

Радио Азатутюн: Не один год звучит критика из Армении, что члены ОДКБ, поставляя оружие Азербайджану, нарушают баланс в зоне карабахского конфликта. Как вы думаете, Россия подумывает менять свою политику в этом плане?

Константин Затулин: Вы зря мне этот вопрос задаете, потому что я не занимаюсь торговлей оружием и не имею отношения к принятию каких-либо по этому поводу решений. Я могу сказать, что Россия действительно поставляла оружие Азербайджану и продолжает поставлять оружие Армении, причем на разных условиях. Армения, как член ОДКБ, пользуется льготами и привилегиями, фактически, получая многие виды вооружений бесплатно или по кредитной линии, которая как бы достаточно льготная и не требует от нее каких-то расходов в текущий момент.

Что касается самого ОДКБ, то в рамках ОДКБ никаких общих решений в вопросе о том, можно или нельзя членам ОДКБ поставлять оружие в другие страны, на самом деле, не принималось. Россия, как вы знаете, торгует оружием со всем миром и конкурирует на этих рынках с США и другими странами. Безусловно, Азербайджан – это страна, которая обладает достаточными ресурсами для того, чтобы закупать вооружение. Она это делает, не только у России, у Израиля, например, и других стран. Считаю ли я лично правильным, что Россия поставляла оружие Азербайджану? Я совершенно точно считаю неправильным то, что Азербайджан использовал некоторые из этих вооружений в апреле 2016 года.

Я вообще считаю неразумным со стороны Азербайджана массовое нарушение режима прекращения огня, которое было допущено в апреле 2016 года. Я выступаю за мирное урегулирование карабахского конфликта, и с этой точки зрения я надеюсь, что соответствующие органы у нас, компании и государство сделали определенные выводы. Я на это надеюсь. И надеюсь на то, что поводов для того, чтобы здесь в чем-то Россию подозревать и упрекать, в этом смысле будет меньше.

Радио Азатутюн: Но Армения – член ОДКБ, а Азербайджан – нет.

Константин Затулин: Но мы же с вами это выяснили. Я уже сказал, что нечлен ОДКБ Азербайджан покупает это вооружение по рыночным ценам, а член ОДКБ Армения получает их, фактически, бесплатно.

Радио Азатутюн: Но Азербайджан покупает больше, баланс не сохраняется.

Константин Затулин: Я не могу сказать, больше или меньше. Могу сказать, что только что, вы знаете, новое соглашение было заключено между Россией и Арменией о поставке истребителей, есть решение об усилении российской военной базы на территории Армении. Как вы знаете, никакой базы на территории Азербайджана у нас нет, а при попытке продлить, скажем, соглашение о работе Габалинской РЛС нам в этом было, фактически, отказано, мы вынуждены были строить ее на своей территории.

Я вижу разницу, безусловно, в статусе Армении и Азербайджана как партнеров России. Я за то, чтобы у нас были хорошие отношения с Азербайджаном, надеюсь, что они будут на пользу и Армении, будут удерживать Азербайджан от непродуманных поступков. Но я с сожалением отмечаю, что Азербайджан склонен к военной риторике, склонен к громким заявлениям. Но, кстати сказать, в последнее время и армянская сторона тоже встала на этот путь, мне кажется, это зря.

Радио Азатутюн: Вы сами как думаете, Россия должна поставлять оружие Азербайджану?

Константин Затулин: Я думаю, что свято место пусто не бывает, и здесь надо оценивать, какое оружие, на каких условиях… все это должно быть привлечено, и все это должно быть рассмотрено. И также мне кажется, если говорить уже о дисциплине внутри ОДКБ, этот вопрос может быть обсужден в рамках ОДКБ, нужно прийти к общему мнению. Насколько мне известно, в Парламентской ассамблее мы этот вопрос не обсуждали. Но я боюсь, что не только Россия, но и некоторые другие страны-члены ОДКБ будут возражать против каких-либо запретов и ограничений на этот счет. Это вполне возможно. Так что, это надо принимать во внимание.