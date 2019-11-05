Freedom House: В Армении Интернет является свободным

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала доклад о свободе Интернета за 2019 год. Согласно экспертам Freedom House, в Армении Интернет явялется свободным.

В докладе свободными считаются страны, набравшие от 70 до 100 баллов.

Армения набрала 76 баллов, соседняя Грузия набрала на один балл меньше – 75, но также считается свободной.

К частично свободным отнесены те страны, которые набрали от 40 до 69 баллов. В число этих стран вошли Кыргызстан (61 балл) и Украина (56 баллов).

К несвободным причислены страны, набравшие от 0 до 39 баллов. Согласно докладу, остальные три соседа Армении признаны несвободными странами: Азербайджан набрал 39 баллов, Турция – 37, Иран – всего 15.

Союзники Армении по СНГ, ЕАЭС и ОДКБ Беларусь, Казахстан и Россия также несвободны и набрали 35, 32 и 31 балл соответственно.

Согласно докладу Freedom House, правительства во всем мире все более активно используют соцсети с целью фальсификаций в ходе выборов и усиления контроля за гражданами.

Это ведет новую технологию к онлайн-авторитаризму. В результате Всемирная свобода Интернета на протяжении 9 лет подряд фиксирует регресс.

Согласно докладу, есть внешняя и внутренняя проблемы. Во внешней сфере продолжаются онлайн-вмешательства со стороны других стран, во внутренней сфере популисты и их онлайн-сторонники начинают диктовать внутриполитическую повестку.

Вмешательство во внутренний избирательный процесс изучено в 30 странах и в 26 из них в прошлом году оно было подтверждено.

Наиболее распространенным методом вмешательства является дезинформация. А в некоторых странах руководители для удержания власти любой ценой блокируют сайты либо вообще отключают Интернет.

Правительства путем мониторинга следят за онлайн-активностью граждан и таким образом пытаются выявить возможные угрозы.

Согласно Freedom House, как минимум в 40 из 65 стран власть применила сверхсовременный мониторинг соцсетей.

Доклад о свободе Интернета охватывает 65 стран, где проживают 87% пользователей Интернета. В докладе рассмотрен период с июня 2018-го по май 2019 года.

В 2018 году Армения в плане свободы Интернета также считалась свободной страной, а в 2017 году – частично свободной.

Согласно докладу 2018 года^ Армения по индексу свободы Интернета занимала 13-е место, а в этом году делит вместе с Францией 8-е место.