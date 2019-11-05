Пашинян: ОДКБ является главным фактором стабильности и безопасности в нашем регионе

«Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) имеет для нас стратегическое значение», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на встрече с руководителями парламентов стран-членов ОДКБ в Ереване.

«Мы считаем, что ОДКБ является главным фактором стабильности и безопасности в нашем регионе. Мы придаем большое значение всем трем направлениям нашего сотрудничества в рамках ОДКБ. В первую очередь, это внешнеполитическая координация, военно-техническое сотрудничество и, конечно, наш единый подход в сфере безопасности перед лицом общих угроз»,- сказал премьер-министр.

«Конечно, к сожалению, угрозы также развиваются и меняются, и мы должны быть адекватны этим опасностям. Конечно, наша организация должна соответствовать тем реалиям, которые существуют в регионе и в мире. И я очень рад, что мы довольно конструктивно сотрудничаем в направлении дальнейшего развития организации коллективной», - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр выразил удовлетворение тем, что странам-членам организации удалось достичь согласия в вопросе назначения генерального секретаря организации, и отметил, что во избежание подобных проблем в дальнейшем необходимо внести определенные правовые изменения в урегулирование ОДКБ. «Думаю, это также повысит эффективность нашей организации», - отметил премьер.

«Это очень хороший повод для обсуждения вопросов нашей общей повестки дня. Главная суть нашей организации состоит в том, что при построении отношений во внешнеполитическом, военно-техническом и всех других направлениях мы должны считаться с интересами всех государств-членов. Я считаю, что отношения между нашими странами должны быть приоритетом для всех нас. Конечно, мы это так и воспринимаем, Армения готова и именно так и действует в своих внешнеполитических отношениях. Это, на мой взгляд, правильный путь для наших отношений и дальнейшего нормального развития ОДКБ», - заявил Накол Пашинян.

4-5 ноября в Ереване проходят пленарные заседания Совета и Парламентской ассамблеи ОДКБ.