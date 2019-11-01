Крупные налогоплательщики выплатили на 90,7 млрд драмов больше налогов и сборов

Согласно новым данным, опубликованным Комитетом государственных доходов (КГД), 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении за первые 9 месяцев этого года выплатили на 90,7 млрд драмов больше налогов и сборов, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-сентябре 2019 года 1000 крупнейших налогоплательщиков перечислили в госбюджет 764 млрд 557 млн драмов. За первые 9 месяцев прошлого года эта сумма составила 673 млрд 788 млн драмов.

По словам экономиста, представителя «Армянского национального конгресса» (АНК) Ваагна Хачатряна, подобный рост отражает общие изменения, происходящие в стране. «Потому что, в конце концов, должен был быть виден результат того, что происходит в чисто экономическом поле, включая подходы к администрированию экономического поля и вообще подходы правительства в рамках борьбы с коррупцией. Если мы сравним, что произошло вообще в налоговом поле либо в сфере сбора налогов, там этот рост даже больше, чем в плане крупных налогоплательщиков. Если выплаченные ими налоги, по сравнению с прошлым годом, увеличились примерно на 14%, то сбор налогов вообще увеличился на 21%», - сказал Хачатрян.

Первая тройка крупнейших налогоплательщиков осталась прежней. Как и в прошлом году, в этом году на первом месте Зангезурский медно-медно-молибденовый комбинат, который выплатил 40,5 млрд драмов налогов и сборов, что на 7,8 млрд драмов больше, чем за аналогичный период прошлого года. С третьего на второе место переместился «Гранд табако», выплатив 40,2 млрд драмов, что на 12,6 млрд драмов больше, чем за январь-сентябрь 2018 года. На третьем месте - «Газпром Армения», выплативший 33,6 млрд драмов, что на 3 млрд драмов больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно госбюджету на 2019 год, в этом году планируется собрать 1 трлн 401 млрд 875 млн драмов налогов и сборов. В целом за первые 9 месяцев было собрано 1 трлн 69 млрд 980 млн драмов, что на 150 млрд 357 млн драмов больше, по сравнению с январем-сентябрем прошлого года.

За первые 9 месяцев этого года, фактически, было собрано 76,3% налогов и сборов, предусмотренных за год.

По словам Ваагна Хачатряна, общий рост собранных налогов более чем на 150 млрд драмов и рост выплаченных крупными налогоплательщиками налогов более чем на 90 млрд драмов свидетельствуют о том, что суждения о том, что бархатная революция может оказать негативное влияние на экономику страны, являются беспочвенными.

«Наоборот, фактически, влияние революции на экономику является более позитивным, и тенденции экономического роста, которые были в 2018 году и которые, как мы ожидаем, есть в 2019 году и продолжатся в 2020 году, стали непрерывными. Здесь всем нам, экономистам, нужно найти ответ на вопрос - каковы причины. Одной из причин является политика власти по снятию ограничений на экономическую свободу, антикоррупционная деятельность, создание равных конкурентных условий, отмена незаконных привилегий», - отметил Хачатрян.

Заместитель министра экономики Авак Аванесян сегодня сообщил Радио Азатутюн, что подобный рост сбора налогов показывает, что экономика растет быстрыми темпами. «Это однозначно позитивный знак. Это показывает, что экономика стабильно развивается. Вопрос в другом: внимательны ли мы к моментам, которые могут представлять опасность для экономики? Это будет отражено в стратегических документах, и мы уверены, что в этом году экономика будет расти намного быстрее, чем мы ожидали. Об этом также свидетельствует тот факт, что Всемирный банк и Международный валютный фонд улучшили свои прогнозы на этот год», - скзаал Аванесян.

В беседе с журналистами 21 октября министр экономики Тигран Хачатрян выразил мнение, что Армения завершит год с экономическим ростом на уровне 7%.