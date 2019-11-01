Владимир Варданян: Венецианская комиссия не оказывает давления на парламент с целью ратификации Стамбульской конвенции

Сегодня на совместном закрытом заседании парламентских комиссий по государственно-правовым вопросам, внешним отношениям и правам человека вместе с представителями офиса по правам человека Совета Европы был обсужден документ «О предупреждении насилия в отношении женщин и семейного насилия и борьбе с ним», также известный среди общественности как Стамбульская конвенция.

Конвенцию, которая стала в Армении предметом бурных дискуссий, из 47 стран-членов Совета Европы уже ратифицировали 34. 11 государств, в том числе Армения, ее подписали, но пока не ратифицировали.

Члены Совета Европы Азербайджан и Россия вообще не подписали конвенцию, а Конституционный суд Болгарии признал документ не соответствующим Конституции.

По завершении закрытого обсуждения депутат правящей фракции «Мой шаг» Владимир Варданян посмешил заверить, что это очередное рабочее обсуждение, конвенция в повестку дня парламента не включена. Чтобы конфенция официально была введена в обращение, сначала она должна быть утверждена правительством, затем Конституционный суд должен рассмотреть вопрос соответствия документа Конституции, и только после этого он может быть ратифицирован Национальным собранием.

«Цель конвенции следующая: особенно в восточных обществах, особенно в традиционных обществах очень часто были случаи, когда роль женщин в обществе принижалась. И это принижение приводит к тому, что насилие в отношении женщин существенно увеличивается. При этом, говорится о том насилии, которое осуждается во всех обществах. И в определенном смысле было необходимо заняться созданием соответствующих инструментов для предотвращения этого насилия», - сказал депутат.​

Неоднократно выступавший против конвенции депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Геворк Петросян, который ушел с заседания еще до его завершения, сказал журналистам, что участники сегодняшней встречи не изменили его мнения, он по-прежнему выступает против конфенции, поскольку видит в ней скрытые опасности. «Если конвенция будет ратифицирована, два транссексуала или два гомосексуалиста попытаются освятить свою любовь в ЗАГСе, и если этот орган откажется зарегистрировать их брак, они побегут в Административный суд, чтобы оспорить бездействие ЗАГСА», - сказал он.

Владимир Варданян возразил коллеге: «Конвенция не заставляет ни одно государство легализовать однополые браки, разрешать им усыновлять детей и никоим образом не будет заниматься вопросами, связанными с распространением пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации. Если говорить более примитивно, она касается следующего: женщину нельзя бить, в отношении женщины нельзя совершать насилие, насилие в семье должно быть запрещено».

Участвовавшие в дискуссии заместитель председателя Венецианской комиссии Вероника Белкова и руководитель группы по мониторингу GREVIO Марселин Науди не пожелали отвечать на вопросы журналистов.

Министр юстиции Рустам Бадасян еще в июле этого года обратился в Венецианскую комиссию за получением особого мнения в связи со Стамбульской конвенцией СЕ.

На сайте комиссии мнение уже опубликовано. В Министерстве юстиции Радио Азатутюн сообщили, в ближайшее время министерство опубликует официальный перевод.

До этого в заключении Венецианской комиссии читаем: «Хотя вопрос соответствия Конституции должен решить Конституционный суд Армении, однако Венецианская комиссия считает, что в документе нет положений, противоречащих Конституции Армении».

Несмотря на оценку экспертов международной структуры, противники конвенции убеждены, что она противоречит национальным ценностям.

Параллельно с закрытым заседанием в Национальном собрании сегодня у ворот парламента проходила акция протеста против ратификации конвенции.