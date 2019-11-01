Директор Ереванского зоопарка подал в отставку

Рубен Хачатрян подал в отставку с должности директора Ереванского зоопарка. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Принимая во внимание события последних дней вокруг Ереванского зоопарка, неутихающие страсти и нападения стай бродящих собак на содержащихся в зоопарке животных, не исключая в этом также человеческого фактора, но и не нарушая презумпцию невиновности, я принял решение о прекращении полномочий директора Ереванского зоопарка», - сообщил он.

По словам Хачатряна, за 8 лет его пребывания в должности Ереванский зоопарк зафиксировал видимый прогресс, был отремонтирован, благоустроен, были построены соответствующие европейским стандартам вольеры, импортированы ранее не демонстрировавшиеся в Ереване животные, повышены стандарты предоставляемых ветеринарных услуг, зоопарк стал кандидатом в члены Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

«Несмотря на то, что решение принято по предложению вице-мэра Еревана Тиграна Вирабяна, я полон надежд, что в результате прекращения моих полномочий отныне завершится черед падежа животных (в том числе – нападения бродячих собак), поскольку в своей работе я всегда преследовал цель благополучия животных и общественной безопасности.

Официально заявляю, что я всегда был и останусь рядом с Ереванским зоопарком как сторонник, а также как член команды и друг городских властей, постоянно содействуя взятому на вооружение курсу благоустройства зоопарка», - добавил Хачатрян.

Сегодня утром на территории Ереванского зоопарка был зафиксирован уже второй случай проникновения бродячих собак. Стая напала на содержащихся в зоопарке трех муфлонов (2 самца и 1 самка). Животные погибли. Как сообщили в зоопарке, собак отловить не удалось. Для исключения человеческого фактора, связанного с проникновением собак, сотрудники зоопарка обратились в правоохранительные органы с целью начала предварительного следствия.

А вчера рано утром на территорию Ереванского зоопарка проникла стая, состоявшая из 5-6 бродячих собак. В результате нападения стаи была зафиксирована гибель трех красношеих кенгуру, несмотря на то, что трех собак удалось отловить. Персонал зоопарка сигнализировал в ГНКО «Центр обезвреживания бродячих собак», чтобы обезвредить собак и вывезти их с территории, в соответствии с законодательством РА.