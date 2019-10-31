Никол Пашинян и Линн Трейси обсудили повестку и перспективы углубления партнерства Армения-США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня посла США в Армении Линн Трейси, которую сопровождали директор Офиса по кавказским и региональным конфликтам Госдепартамента США Шерил Фернандес, директор миссии USAID в Армении Дебора Гризер, вице-посол США в Армении Кристофер В. Смит и руководитель политико-экономического отдела посольства США в Армении Райан Кэмпбелл.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр выразил благодарность за принятие Палатой представителей Конгресса США соответствующей резолюции о признании Геноцида армян и отметил, что резолюция является мощным шагом по восстановлению исторической справедливости и имеет важное значение для всего армянского народа и потомков спасшихся от Геноцида армян. Коснувшись партнерства между Арменией и США,

Никол Пашинян отметил, что правительство Армении имеет амбициозную повестку демократических реформ, намерено осуществить ее, и поддержка международных партнеров, в том числе США, станет еще большим стимулом для их успешной реализации.

Линн Трейси поблагодарила за встречу и отметила, что США также заинтересованы в вопросе еще большего развития эффективного партнерства с Арменией. Посол Трейси сказала, что в рамках программ сотрудничества Армения-США американское содействие в 2019 году по сравнению с прошлым годом выросло на 40%, и предложила обсудить возможности его использования для демократического и экономического развития Армении.

Директор Офиса по кавказским и региональным конфликтам Госдепартамента США Шерил Фернандес, в свою очередь, отметила: «Правительство США поддерживает демократические и экономические реформы Армении, антикоррупционную повестку и усилия по региональной безопасности. С гордостью вновь подтверждаем наши отношения с Арменией, продолжая стратегические консультации по этим ключевым вопросам».

На встрече был обсужден широкий круг вопросов повестки и развития партнерства Армения-США. Были затронуты возможности сотрудничества в процессах судебно-правовых, антикоррупционных, экономических и законодательных реформ.

В рамках нацеленных на экономическое развитие инициатив состоялся обмен мнениями по текущим программам в сферах туризма, энергетики, агробизнеса и стимулирования малого и среднего бизнеса, были затронуты вопросы дальнейших работ, обсуждена необходимость инициатив по стимулированию гражданский активности молодежи.

Посол США в Армении выразила удовлетворение совместной работой с аппаратом премьер-министра и государственными ведомствами, подтвердила готовность Соединенных Штатов продолжать оказывать содействие приоритетам правительства Республики Армения.

Премьер-министр Пашинян вновь подчеркнул важность партнерства и обмена опытом с США в контексте реформ, экономического прогресса и развития демократических институтов в Армении.