Араик Арутюнян: Минимальная зарплата учителей будет составлять 108 тыс. драмов

Сегодня на заседании правительства министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян заявил, что минимальная зарплата учителей будет составлять 108 тыс. драмов, и добавил, что эта сумма может еще увеличиться.

По словам министра, представлявшего новую формулу финансирования общеобразовательных учреждений, сказал, одна ставка учителя составляет 22 часа, следовательно, он получит минимальную зарплату в размере 108 тыс. драмов, а если у него, например, в неделю 9 часов, то в соответствии с этим зарплата рассчитывается следующим образом: сумма делится на 22 и умножается на 9, и устанавливается такая зарплата.

Премьер-министр отметил, что из слов министра делает вывод, что в разных местах ставки разные.

«Сейчас мы обеспечиваем, чтобы минимальная зарплата была одинаковой, то есть, не была ниже определенного уровня», - ответил Арутюнян.

Никол Пашинян спросил министра, значит ли это, что учителя из отдаленной области и из столицы могут получать одинаковую минимальную зарплату - 108 тыс. драмов, на что Арутюнян ответил: «Да, если ставка сохраняется».

Министр также подчеркнул, что сегодня есть школы, которые, пользуясь также своим преимуществом в плане местоположения, могут установить ставку в размере 150-160 тыс. драмов.

Пашинян счел это проблематичным. «Школа ведь не квартира, чтобы в центре Еревана быть дороже, чем в каком-либо другом месте», - заметил он.

Араик Арутюнян ответил, что этот вопрос в некоторой степени был решен после внедрения электронной системы регистрации в Ереване, например, число сверхзагруженных школ сократилось примерно на 50%, а число не полностью загруженных школ сократилось на 60%.

«В этом случае не полностью загруженные школы могут привлекать дополнительные средства по количеству учеников, следовательно, могут повысить свою зарплату, следовательно, смогут привлекать лучших, более квалифицированных учителей, что делали те школы, которые привлекали больше учеников, чем разрешено по лицензии, и поэтому имели большие средства», - добавил министр.

Премьер-министр подчеркнул: если финансовые средства будут увеличены, а условия в зданиях школ будут улучшены, произойдет выравнивание, что он назвал логичным решением.