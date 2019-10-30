Никол Пашинян не получал каких-либо премий на посту премьер-министра - Эдуард Агаджанян

Руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян сегодня в беседе с журналистами заявил, что Никол Пашинян не получал каких-либо премий, находясь на посту премьер-министра.

На вопрос журналистов, повысилась ли зарплата премьер-министра, глава аппарата премьер-министра ответил: «Зарплата ни одного госчиновника в буквальном смысле слова не повысилась. Во всей государственной системе выдавались премии».

На замечание, что в прессе пишут о том, что премьер-министр купил новый автомобиль за 540 тысяч долларов, и просьбу прокомментировать эту информацию, Агаджанян ответил: «Премьер-министр сам для себя ничего не покупал, это государственные покупки, и они делаются для государственных нужд. Еще раз зафиксируем, что премьер-министр никаких покупок для себя не делает, в том числе речь идет и о ремонте особняков в Конде, которые являются имуществом государства. Что касается расходов, поскольку эти решения были приняты в соответствии с секретными процедурами, потому что это исходит из закона, я не могу обнародовать эти цифры».

Руководитель аппарата премьер-министра отметил, что информация о том, что один из этих бронированных автомобилей обслуживает супругу премьер-министра, не соответствует действительности.

«Хочу просто проинформировать, что тот автомобиль, который обслуживал премьер-министра, был, мягко говоря, старым и вышедшим из строя, он должен был быть списан еще пять лет назад, а то и раньше. У него были серьезные проблемы, в том числе вызывающие проблемы с безопасностью», - сказал Агаджанян.