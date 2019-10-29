В Армению прибыл министр обороны России

Делегация во главе с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу сегодня прибыла в Армению с официальным визитом.
В ходе визита министр обороны России планирует посетить расположенную в Армении 102-ю российскую военную базу. Также планируется встреча министров обороны Армении и России, а также переговоры между делегациями двух стран в расширенном формате.
Как сообщает Департамент информации и по связям с общественностью Министерства обороны Армении, также запланирована встреча министра обороны России Сергея Шойгу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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