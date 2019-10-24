В рейтинге Doing Business Армения опустилась на 6 позиций

В рейтинговой таблице стран опубликованного Всемирным банком (ВБ) доклада Doing Business за 2020 год Армения опустилась на 6 позиций. По данным Всемирного банка, Армения с точки зрения легкости ведения бизнеса среди 190 стран мира занимает 47-е место, находясь по соседству с Бельгией и Молдовой.

Общий рейтинг стран формируется в результате сравнения 10 показателей, каждый из которых влияет на место страны в рейтинговой таблице. Эти показатели включают регистрацию деятельности, получение разрешений на строительство, регистрацию собственности, предоставление кредитов, защиту интересов мелких акционеров, сбор налогов, международную торговлю, разрешение неплатежеспособности, электроснабжение.

Так, самым низким показателем Армении является защита интересов мелких акционеров, в результате чего Армения занимает 120-е место в мире. Низким является и показатель разрешения неплатежеспособности, по этой части Армения находится на 95-ом месте.

По данным Всемирного банка, по сравнению с прошлым годом повысились показатели предоставления разрешений на строительство, сбора налогов и внешней торговли. По некоторым показателям Армения занимает лидирующие позиции: по показателю регистрации деятельности - 10-е место, по показателю регистрации собственности –13-е место.

Доклад ВБ Doing business сегодня был обсужден на заседании правительства. В ответ на вопрос премьер-министра Никола Пашиняна, почему Армения в этом рейтинге опустилась на 6 строчек, министр экономики Тигран Хачатрян сказал, что в докладе помимо общей рейтинговой таблицы также есть данные о баллах, набранных странами по каждому показателю, Армения в общей сложности набрала 74,5 баллов.

«По оценке, данной по той же методологии, по сравнению с прошлым годом в 2019 году мы зафиксировали прогресс в 1,3 балла, то есть, по сравнению с нашим состоянием в прошлом году мы имеем прогресс. Хотя мы сами по отношению к себе зафиксировали улучшение, но в общей картине есть 46 стран, которые оказались ближе к стране, занимающей первое место», - сказал Тигран Хачатрян.

Министр объяснил низкий показатель защиты интересов мелких акционеров изменением методологии расчета этого показателя Всемирным банком. По словам Хачатряна, если раньше в этой части учитывали лишь правовые регулировки, то в этом году учитывали также число частных акционеров, присутствующих на фондовом рынке.

«Становление фондового рынка стало основой оценки, и если число организаций, фактически находящихся на этой бирже, менее 10, то по части трех субиндексов, которые представляют собой степень контроля организации со стороны мелких акционеров и корпоративный уровень в организации, стране дается 0 баллов независимо от того, что правовые регулировки находятся на достаточном уровне с точки зрения закона», - отметил Хачатрян.

Премьер-министр на это сказал, что вопрос фондовых рынков является одним из важных вопросов в повестке дня правительства.

Под конец обсуждения председатель Центрального банка Артур Джавадян заявил, что в докладе ВБ в показателе защиты интересов мелких акционеров они выявили техническую ошибку, в случае исправления которой Армения займет 37-е место.

Согласно докладу, мировым лидером с точки зрения легкости ведения бизнеса является Новая Зеландия.

Из соседних с Арменией стран Турция и Азербайджан занимают 33-е и 34-е места соответственно, Иран занимает 127-е место, а Грузия находится в первой десятке, занимая 7-е место.