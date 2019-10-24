Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера - РИА Новости

Смотрите комментарии

Москва направит Еревану ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, «знакомый с ситуацией».

«Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне», - рассказал источник российского информагентства.

Согласно сообщению, документ подписан 22 октября заместителем главы Минпромторга России Олегом Рязанцевым и адресован министру обороны Армении Давиду Тонояну. В нем говорится, что заявка на участие ORSIS в тендере была «без веских оснований отклонена», а сама компания «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков».

«Прошу вас рассмотреть сложившуюся ситуацию и дать указания о принятии мер, направленных на ее урегулирование», - написано в обращении российского МИД.

Следственный комитет Армении подтвердил, что российская компания подала в суд на Министерство обороны Армении. Согласно официальному сообщению, уголовное дело было возбуждено по признакам «халатного отношения к службе со стороны должностного лица».

Минобороны Армении пока не ответило на просьбу Радио Азатутюн прокомментировать данную ситуацию.

ORSIS является частью группы «Промтехнологии», которая на протяжении нескольких лет поставляла Армении оружие, патроны и оптику.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG