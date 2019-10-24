Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера - РИА Новости

Москва направит Еревану ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, «знакомый с ситуацией».

«Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне», - рассказал источник российского информагентства.

Согласно сообщению, документ подписан 22 октября заместителем главы Минпромторга России Олегом Рязанцевым и адресован министру обороны Армении Давиду Тонояну. В нем говорится, что заявка на участие ORSIS в тендере была «без веских оснований отклонена», а сама компания «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков».

«Прошу вас рассмотреть сложившуюся ситуацию и дать указания о принятии мер, направленных на ее урегулирование», - написано в обращении российского МИД.

Следственный комитет Армении подтвердил, что российская компания подала в суд на Министерство обороны Армении. Согласно официальному сообщению, уголовное дело было возбуждено по признакам «халатного отношения к службе со стороны должностного лица».

Минобороны Армении пока не ответило на просьбу Радио Азатутюн прокомментировать данную ситуацию.

ORSIS является частью группы «Промтехнологии», которая на протяжении нескольких лет поставляла Армении оружие, патроны и оптику.