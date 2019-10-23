Премьер-министр: Зарплаты некоторых чиновников снизились

«Вы обошли закон, удвоили зарплату чиновникам без одобрения парламента», - в ходе сегодняшнего правительственного часа в парламенте сказал заявил глава оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян, обращаясь к премьер-министру Николу Пашиняну.

Секретным распоряжением премьер-министра зарплаты министров, заместителей министров и секретарей аппаратов министерств были удвоены.

«Почему было так решено, почему закон не был внесен в парламент и шкала не была пересмотрена?» - спросил Марукян.

Пашинян сначала подчеркнул, что в результате этого решения зарплаты некоторых чиновников снизились. Премьер-министр напомнил, что во время прошлогоднего скандала с премиями было четко зафиксировано, что существует непропорциональность в зарплатах, этот вопрос стал темой для обсуждения в парламенте, и он выступал за необходимость премий.

«Мы проводили этот процесс публично. В результате обсуждений бюджета на 2019 год я с этой трибуны в беседе с журналистами сказал, что если раньше фонд вознаграждений имели всего несколько органов, то сейчас мы создали фонд вознаграждений для всех учреждений в размере 30% от фонда заработной платы. И во время обсуждения бюджета вы все узнали об этом и проголосовали за это», - сказал премьер.

Эдмон Марукян отметил, что они одобрили 30-процентный фонд вознаграждений, между тем, зарплаты были удвоены.

На это премьер-министр ответил: «Но мы не сказали, что зарплаты повысятся на 30%. Мы сказали, что фонд вознаграждений будет установлен в размере 30% от фонда заработной платы. Это означает, что правительство может использовать эти 30% по своему усмотрению».

Пашинян считает неуместными также сравнения сумм, получаемых государственными чиновниками и пенсионерами. «Потому что от качества работы министра зависит, увеличится пенсия пенсионера или нет и какими темпами увеличится. В этом году мы по результатам года обеспечим рост доходов госбюджета на 19-20%, с 1 января пенсии увеличатся», - сказал глава правительства.

Что касается утверждений о секретности решения, то Пашинян так не считает. Он отметил, что в прошлом такие решения всегда были секретными в системе управления, учитывая, что там была личная информация, но на этот раз это было сделано по инерции, решение в процедурном порядке прошло под грифом «секретно». По словам премьер-министра, любой, кто захочет, может выяснить, насколько увеличились доходы чиновников.

«Потому что министр каждый год заполняет декларацию, и если кто-то считает, что оплата министра может быть поднята тайно, это невозможно, потому что эта декларация опубликована на сайте, в Интернете, доступна 24 часа в сутки, и любой человек, который имеет калькулятор или силен в математике, может разделить это число на 12 и узнать, какую зарплату получил министр», - сказал Никол Пашинян.