Предлагается законодательно ограничить забор воды из Севана

Депутат правящей парламентской фракции «Мой шаг» Вараздат Карапетян предлагает законодательно ограничить забор воды из озера Севан.

«Мы вновь должны обратиться к Севану, потому что это один из наших самых важных вопросов», - аргументировал депутат.

Согласно предлагаемому проекту, 170 млн кубометров в год – это тот предел, который не следует превышать. Хотя по действующему закону максимальный объем забора составляет как раз 170 млн кубометров, однако правительство в последние годы очень часто осуществляло забор, превышающий этот максимальный предел, и в отдельные годы попуски воды из озера составляли до 350 млн кубометров.

Этот законопроект, по словам Карапетяна, должен установить перед правительством очень строгий предел: независимо от погоды, не брать из Севана ни капли больше, чем 170 млн кубометров.

«Мы должны помнить, что нормальный забор из Севана составляет 50-60 млн кубометров. То есть 170 млн уже включают в себя, что в Араратской долине есть потребность в поливной воде, которую нужно удовлетворить благодаря Севану. Но мы считаем, что забор воды больше этого объема и даже его возможность, которую правительство может рассмотреть, должна быть ограничена. Правительство должно четко знать: 170 млн и все, независимо от того, был ли год благоприятным для сельского хозяйства или нет», - сказал депутат.

В любом случае, у правительства будет возможность обратиться за дополнительным забором в случае чрезвычайных ситуаций, однако для этого оно должно будет представить в парламент отдельный законопроект.

«Да, такая возможность будет. Но самое важное сообщение, которое этот закон должен послать правительству, заключается в том, что при малейших трудностях оно не должно полагаться на Севан», - отметил Вараздат Карапетян.

«Правительство высказалось против проекта и считает проект, исключающий дополнительной заборов из озера Севан, не достаточно обоснованным», - заявил председатель Водного комитета Министерства территориального управления и инфраструктуры Вардан Мелконян.