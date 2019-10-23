Во время апрельской четырехдневной войны армянская сторона неверно оценивал сложившуюся ситуацию - Вагаршак Арутюнян

Бывший министр обороны, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян, который консультирует следственную комиссию, изучающую обстоятельства апрельской войны 2016 года, утверждает, что армянская сторона во время четырехдневной войны неверно оценила сложившуюся ситуацию, что в результате привело и к оперативным, и к тактическим упущениям.

По словам Арутюняна, необходимо изучить, при каких обстоятельствах армянская сторона понесла людские потери, были ли приняты правильные решения или нет.

«Упущения были и в тактическом звене, и в оперативном звене, и в стратегическом звене, и эти упущения произошли по той причине, что неверно была оценена ситуация», - отметил Вагаршак Арутюнян.

На вопрос Радио Азатутюн, были ли упущения, к примеру, в разведке, Арутюнян ответил: «Не буду углубляться, пока комиссия не завершит свои работы, по части разведки все будет изучено и раскрыто относительно того, была ли информация, была ли она доложена, кому была доложена, и какое решение приняло это звено – правильное и своевременное или нет. Основная задача сегодня состоит в том, чтобы выяснить, какая была информация, кому ее доложили, и какое решение приняло это звено, и это идет, повторяю, от тактического до стратегического звена».

На вопрос, однозначно ли то, что были упущения, генерал-лейтенант ответил: «Однозначно. Здесь не о чем говорить, однозначно упущения были. Каждая жертва должна быть изучена. Была война, и жертвы, конечно, должны были быть, не бывает войны без жертв. Здесь вопрос состоит в том, соответствуют ли эти жертвы сложности, серьезности сложившейся ситуации, это во-первых. Во-вторых, были ли те решения, которые были приняты, правильными, и если были приняты правильные решения, то если бы были приняты неверные решения, то какими были бы потери. Будет изучено - от чего и где погибла каждая жертва».

На замечание Радио Азатутюн, что тогдашний заместитель начальника Генштаба, а ныне советник министра обороны, генерал-лейтенант Энрико Априамов сказал, что «серьезных недостатков не было, в противном случае мы бы потеряли Мартакерт, Талиш и и т.д.», Арутюнян ответил: «Нет, если смотреть с этой точки зрения, будет серьезно, если мы сдадим Карабах, это будет серьезно. Как мы оцениваем, скажем, мы сдали позиции, это серьезно или нет? Я не могу согласиться с этой точкой зрения. Что ты считаешь серьезным, имели место потери – территориальные, скажу больше, имело место изменение линии соприкосновения, очень небольшое, но имело место, сейчас мы должны выяснить - почему. Если у него есть ответы - почему это произошло, то это другой вопрос, он должен сказать: по таким-то и таким-то причинам, а говорить, что мы не потеряли районы, задача сейчас не в этом, сейчас стоит задача выявить упущения, которые позволили изменить линию соприкосновения в пользу Азербайджана».

Вагаршак Арутюнян считает неприемлемыми утверждения о том, что целью комиссии по расследованию апрельской войны является наказание каких-то людей. По его словам, парламентская следственная комиссия должна выявить все упущения во время четырехдневной войны 2016 года, чтобы не допустить повторения ошибок в будущем. Конечно, если в результате работы следственной комиссии будут выявлены грубые нарушения, которые привели к гибели многих людей, будут также люди, которые будут привлечены к ответственности.

«Комиссия никого не наказывает, комиссия выявляет те недостатки, которые имели место, и цель состоит в том, чтобы это в будущем не повторилось и чтобы в программы армии были внесены изменения и исправлены ошибки, цель в этом. Почему пытаются представить, что это комиссия, которая должна наказать людей? Во-первых, необоснованно никого не будут наказывать, я думаю, все в этом уверены, но если будет выявлено, что такое имело место, были допущены грубые нарушения, в результате чего были последствия – жертвы и другие, территориальные потери, тогда да».

На вопрос, считает ли он вероятной в рамках теории заговора версию о том, что четырехдневная война могла быть договорной, бывший министр обороны ответил, что в жизни ничего исключать нельзя, но эту версию он считает маловероятной.

«Невозможно договориться о войне и остановиться в какой-то момент, скажем, дойти до чего-то, до какой-то границы и остановиться, такого не бывает. Поэтому я почти исключаю этот вариант. Но здесь проблема в другом: когда начались эти действия, обнаружили ли мы это раньше или нет, возможно ли было это обнаружить или нет, насколько точно действовали наши аналитические органы, которые должны были проанализировать эту информацию, и пришли ли они к правильному выводу?» - отметил Арутюнян.

Вагаршак Арутюнян, занимавший пост министра обороны в 1999-2000 годах, отмечает, что армия во время апрельской войны 2016 года в целом решила свою главную задачу и не позволила Азербайджану достичь своей главной цели в этой войне, в данном случае - изменить линию соприкосновения. Конечно, некоторые опорные пункты армянская сторона потеряла, что было нежелательно, но они не имели того значения, чтобы ценой жизней солдат пытаться их вернуть.

«Ведь очевидно, что задачей [Азербайджана] было не занять несколько опорных пунктов, используя столько войск и понеся столько потерь, я убежден, что задача состояла в следующем: изменить линию соприкосновения и на основе этого строить свою дальнейшую дипломатию и политику, оказывая давление и на армянские стороны, и на сопредседателей, и на те государства, которые экспортируют нефть и газ», - сказал Арутюнян.