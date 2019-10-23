В Армении бастуют железнодорожники; железнодорожное сообщение в стране парализовано

Вчера после полудня сотрудники депо Еревана, Гюмри и Санаина Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) объявили забастовку. В Армении железнодорожное сообщение парализовано – не работают ни грузовые, ни пассажирские поезда.

Сотрудники требуют повышения заработной платы на 30%, но руководство ЮКЖД не соглашается на это.

Одиннадцать месяцев назад сотрудники ЮКЖД также жаловались по этому поводу, и тогда компания пообещала найти решение.

Сотрудники утверждают, что их зарплаты были сокращены путем введения системы премирования. Они выступают против этого, поскольку по разным причинам премии им не платят.

Проблема касается более 3 тысяч сотрудников компании.