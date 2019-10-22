Как при прежних властях, так и сейчас мы подвергаемся давлению со стороны правоохранительных органов – журналист «Жоговурд»

Председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян считает, что в постсоветстской Армении СМИ никогда еще не были до такой степени свободными от давления или вмешательства со стороны власти, как сегодня.

«Телефонное либо иного рода давление, предупреждения, вмешательства в редакционную политику прекратились. И если какая-либо редакция столкнется с таким ограничением или давлением, я призываю заявить об этом», - сказал Меликян.

Между тем, журналистка газеты «Жоговурд» Кнар Манукян всех приглашает в их редакцию, чтобы посмотреть, как они работают. Манукян говорит, что как при прежних властях, так и сейчас они подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов.

«Публикация выходит, и вы видите, что следственный орган направляет письмо или звонит: раскройте источник, или больше не смейте писать это, а то возбудим уголовное дело. Материал публикуется, журналист говорит, что представляет факты, публикует их по известному делу, предварительное следствие уже завершено, публикует показания, из следственного органа на следующий день приходит письмо: скажите, кто журналист, когда была опубликована информация и кто дал журналисту информацию? Когда вы официально отвечаете на письмо, что готовы ответить в письменном виде или на электронную версию – нет. Следственный орган предпочитает еще раз допросить журналиста, получить ответы на все эти вопросу от журналиста. То есть, нашим журналистам больше нечего делать, как только целый день писать для следственных органов известную строку о раскрытии источника: мы не собираемся раскрывать источник. Я утверждаю, что не вижу особой разницы между прежней и нынешней властью в их образе действий по части деятельности СМИ. Единственная разница состоит в том, что до сих пор никто из наших журналистов не подвергался приводу. При прежних властях у нас был такой случай», - сказала она.

Главный редактор газеты «Аравот» и ее веб-сайта, телекомментатор Арам Абрамян считает, что в сфере свободы слова произошел значительный прогресс. По его словам, прежде давление в основном оказывалось на телекомпании. Например, каким должно быть содержание новостного выпуска, репортаж о президенте должен быть на первом месте, в противном случае у телекомпании возникнут проблемы. Всего этого, по словам Абрамяна, сегодня нет.

В то же время, Абрамян замечает: «Владельцами по-прежнему остаются богатые люди, которые, будучи богатыми, конечно, по-прежнему зависят от власти. И даже если им прямо не говорится закрыть ту или иную программу, они, имея опасения, что к ним нагрянут с проверками налоговая или СНБ, конечно, в любом случае остерегаются выпускать в эфир слишком резкую критику. Это продолжается, нужно честно признать это. И я думаю, что закрытие программы «Перед зеркалом» связано именно с этими проблемами».