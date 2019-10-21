Барсамян: Армяно-американские связи укрепляются

«После бархатной революции армяно-американские связи укрепляются, вес Армении в Вашингтоне растет», - в беседе с Радио Азатутюн, говоря об итогах второго визита премьер-министра Никола Пашиняна в США, сказал сопредседатель совета попечителей Армянской Ассамблеи Америки (ААА) Энтони Барсамян.

«Визит Пашиняна в США был очень позитивным. Его встречи в США были обнадеживающими и позитивными. Когда он был в Нью-Йорке, я был с ним. Он посетил Калифорнию и Нью-Йорк. В этот раз он не посетил столицу - Вашингтон, но надеюсь, что в ближайшее время подобный визит состоится. Около недели назад здесь, в Ереване, он встретился с делегацией Конгресса – конгрессменами Фрэнком Паллоуном, Джеки Спиер, Джуди Чу. Могу сказать, что армяно-американские связи укрепляются. Конгрессвуман Джеки Спиер предложила выделить Армении дополнительно 40 млн долларов, что, думаю, станет реальностью. Мы работаем в этом направлении в Конгрессе», - отметил Барсамян.

По словам руководителя действующей в США влиятельной армянской лоббистской организации, после бархатной революции в Вашингтоне несравнимо более позитивно воспринимают Армению. «После бархатной революции вес Армении в США растет. Очевидно, что Армения - это демократическая страна. Бархатная революция выявила особое обстоятельство, уникальное в регионе. По соседству находится Азербайджан, где царит диктатура. По этой причине вес Армении в Вашингтоне растет», - сказал он.

Посол США в Армении Линн Трейси в мае этого года отметила, что на 2018-й финансовый год, который начался в октябре 2017 года, Соединенные Штаты выделили Армении 26,7 млн долларов, а на 2019-й финансовый год - 16 млн долларов.

«У нас пока нет точной информации о размере американской помощи для Армении в следующем году, но она может варьироваться от 28 до 60 млн долларов. Для Арцаха, как всегда, она может составить 5 млн долларов. Пытаются отменить эту помощь, но мы упорно работаем, чтобы американская помощь Арцаху продолжалась. Думаю, что в следующем году помощь США Армении составит от 35 до 45 млн долларов», - сказал Энтони Барсамян.