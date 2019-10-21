Мирза Диннайи: Я увожу с собой из Армении солидарность, любовь, человеколюбие

«Утвердить человеческие ценности в политике. Именно это, пожалуй, является самым главным мессиджем «Авроры» миру», - считает четвертый лауреат гуманитарной премии «Аврора», соучредитель и директор организации Luftbrücke Irak («Воздушный мост в Ирак») Мирза Диннайи.

«Я считаю, что именно это является главной целью «Авроры», которую поставили пережившие Геноцид армян, их внуки, и мы распространяем этот мессидж по миру для утверждения человечности. Это самый важный мессидж, который мы распространяем и будем распространять. И для меня честь быть частью семьи «Аврора», чтобы распространять его на национальном и международном уровне», - добавил Диннайи.

Мирза Диннайи смог помочь наиболее уязвимым представителям общины езидов, пострадавшим во время многочисленных конфликтов в Сирии и Ираке.

Езидский активист спас более 1,5 тысяч жертв терроризма и помог сотням людей, которые подверглись сексуальному насилию со стороны «Исламского государства».

Сегодня его имя было вписано в рукопись Матенадарана, как и имена лауреатов этой престижной премии предыдущих лет: бурундийской активистки Маргарит Баранис, американского хирурга и миссионера Тома Катина и адвоката и правозащитника, рохинджа Джо Ла Ауна.

Мы поинтересовались у четвертого лауреата премии «Аврора», является ли его сегодняшнее послание также вызовом войнам, идущим в мире прямо сейчас, в частности военным действиям на севере Сирии.

Подчеркнув это обстоятельство, Мирза Диннайи сказал, что в ближайшее время все четыре лауреата премии «Аврора» планируют выступить с призывом к миру и сочувствию. «Мы призовем международное сообщество помочь мирному населению и положить конец любому насилию, вторжению и военным преступлениям», - сказал он.

Как лауреат премии «Аврора» Мирза Диннайи получит награду в 1 млн долларов, благодаря которой он сможет продолжить гуманитарную цепочку.

Другие претенденты на премию «Аврора» - адвокат и активистка Худа ал-Сарари из Йемена и адвокат Занна Букар Мустафа из Нигерии также получат награду в размере 50 тыс. долларов.

Подводя итоги 7-дневного форума «Аврора-2019», соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» Вардан Григорян в качестве самого большого достижения инициативы назвал то, что «в космической мысли, в истории армяне оставили свой след».

«Аврора стала армянской версией Нобелевской премии мира», - подчеркнул в своем выступлении премьер-министр Армении Никол Пашинян.

От своего имени и от имени езидской общины Армении он выразил благодарность Диннайи.

Кстати, четвертый лауреат премии «Аврора» вчера встретился с представителями езидской общины Армении и посетил первый езидский храм в Армавире.

«Езиды Армении были столь горды, что Армения стала первой страной, признавшей геноцид езидов. И это сейчас не только символическое, но и политическое, гуманитарное признание. Я видел, как они были рады результатам премии «Аврора» этого года», - сказал он.

Последней остановкой лауреата премии «Аврора-2019» стал Ереванский государственный университет. Он побеседовал и сфотографировался со студентами.

«Помимо премии «Аврора» я также увожу с собой из Армении солидарность, любовь, человеколюбие и память о теплых людях», - такими были прощальные слова Мирзы Диннайи в адрес Армении.