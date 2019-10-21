Если Серж Саргсян не придет на допрос, он возьмет на себя огромное бремя подозрений - Андраник Кочарян

Парламентская следственная комиссия, изучающая обстоятельства апрельской четырехдневной войны 2016 года, планирует под конец своей работы пригласить третьего президента Армении Сержа Саргсяна и задать ему вопросы как бывшему верховному главнокомандующему.

Председатель следственной комиссии Андраник Кочарян считает, что Серж Саргсян не может отклонить приглашение об участии в заседаниях комиссии, в противном случае он даст повод для подозрений.

На вопрос Радио Азатутюн: получается, что следственная комиссия пригласит бывшего президента Сержа Саргсяна только тогда, когда уже достигнет в своей работе конечной точки, Кочарян ответил: «Естественно, последний вопрос должен быть задан человеку, принимающему самое важное решение, согласно Конституции, человеком, правомочным принимать самое важное решение, является верховный главнокомандующий. В конечном счете, мы знаем, что Серж Саргсян не был в Армении. Что он делал за пределами Армении, когда ему доложили? Это ведь вопросы? Мы должны уточнить, когда ему доложили, какую директиву он спустил руководителям соответствующих структур, кто входил в их число, как быстро этот приказ был выполнен или не выполнен? Это всё вопросы. А кому их задать? Ведь не Роберту Кочаряну? Роберту Кочаряну задают вопросы, касающиеся 1 марта, Сержу Саргсяну, естественно, по апрельской войне, потому что он был верховным главнокомандующим.

В ответ на вопрос, считает ли он, что Серж Саргсян придет и ответит на все вопросы, даст на них исчерпывающие ответы, Кочарян сказал: «Я внутренне убежден, что никто не может не участвовать в работе этой комиссии, если кто-то не участвует, это означает, что он берет на себя огромное бремя подозрений».

Следственная комиссия по изучению обстоятельств апрельской войны за четыре месяца своей деятельности уже изучила множество секретных документов, а сейчас начала задавать вопросы чиновникам, в том числе военнослужащим, несшим в те дни службу на передовой. На прошлой неделе на вопросы членов комиссии ответил бывший начальник управления разведки Генштаба ВС Аршак Карапетян, который сейчас является советником премьер-министра Никола Пашиняна.

«Наша задача не только быть в курсе недовольства, но и представить себе степень управляемости армии. Первый этап нашей работы – это лишь документы, которые мы затребовали, чтобы понять, насколько синхронно наши Вооруженные силы и Армия обороны тогда были управляемыми и насколько были созвучны решениям и всем директивным приказам, принятым на основе полученной информации, которые обязательны к исполнению в данной ситуации. Сначала мы должны были понять ситуацию: смог ли наш Генштаб объективно правильно оценить ситуацию, имея под рукой информацию, и принял ли после оценки правильные решения или нет», - сказал депутат.

На вопрос Радио Азатутюн, были ли проблемы с нашей разведкой, Андраник Кочарян ответил: «Мы изучаем не только вопросы, связанные с разведкой, мы изучаем вопросы, связанные с артиллерией, военно-воздушными силами, противовоздушной обороной, все превентивные мероприятия, мы проводим изучения во всем объеме штабной системы, Генштаба, оперативного управления».

Кстати, следственная комиссия по изучению обстоятельств апрельской войны пригласила советников для оказания ей помощи. Среди них Вагаршак Арутюнян, занимавший в 1999-2000 годах должность министра обороны. Напомним, несколько месяцев назад, по предложению премьер-министра Никола Пашиняна, президент восстановил Арутюняна в звании генерал-лейтенанта. Этого звания его лишил второй президент Армении Роберт Кочарян. Среди советников следственной комиссии также генерал-майор, основатель артиллерийских войск ВС, советник министра обороны Владимир Айрапетян. Его роль, по словам Андраника Кочаряна, будет важна, поскольку они видят проблемы с применением артиллерии во время апрельской войны.

В числе приглашенных советников также должен был быть начальник Генштаба ВС в 1992-1995 годах Норат Тер-Григорянц, однако, по словам Андраника Кочаряна, последний сначала с удовольствием согласился участвовать в работах комиссии, однако затем в прессе отметил, что не участвует в политических процессах. Председатель комиссии по обороне и безопасности, между тем, исключает, что возглавляемая им следственная комиссия может руководствоваться политическими мотивами.

На замечание Радио Азатутюн, почему, по его мнению, генерал-лейтенант не настроен положительно к работе следственной комиссии, а другой генерал-лейтенант Энрико Априамов, который сейчас является советником министра обороны, отмечает, что серьезных недостатков во время апрельской войны допущено не было, Кочарян ответил: «Я просто одним предложением отвечу нынешнему советнику министра Энрико Априамову, потому что он тогда был заместителем начальника Генштаба, я посоветую ему, хотя он вроде бы не так хорошо владеет армянским, обязательно прочитать документ, подготовленный Генштабом по поручению тогдашнего министра обороны Сейрана Оганяна, который наша комиссия изучила, о тогдашних недостатках. Если он его не читал, это еще не означает, что мы не должны изучить эти недостатки. Так что, если генерал-лейтенант обеспокоен, наверное, они очень хорошо осведомлены о каких-то тогдашних нарушениях и беспокоятся, что об этих нарушениях может быть осведомлена также следственная комиссия Национального собрания. Я могу сказать, что комиссия уже осведомлена».