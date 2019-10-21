Владимир Карапетян считает бессмысленными разговоры о давлении на Грайра Товмасяна

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян считает необоснованными заявления о том, что после того, как Конституционный суда (КС) отказался рассмотреть заявление Национального собрания о прекращении полномочий председателя КС Грайра Товмасяна, на последнего оказывается давление.

«Если у Службы национальной безопасности есть какие-то вопросы по части коррупции, я не вижу каких-либо проблем. Этот орган может обратиться к любому лицу с вопросами. Действия проводятся на данном этапе на этом уровне, и говорить о давлении просто бессмысленно», - сказал Карапетян.

На прошлой неделе сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) посетили отцовский дом Товмасяна. Эти действия СНБ начала в тот же день, когда на основании заявления депутата НС Армана Бабаджаняна Специальная следственная служба (ССС) возбудила уголовное дело против Грайра Товмасяна по статье об узурпации власти. Бабаджанян утверждает, что Грайр Товмасян узурпировал должность председателя Конституционного суда с применением преступных схем. Затем в СНБ для дачи объяснений были приглашены отец и дочери Грайра Товмасяна. В свою очередь, ССС провела следственные действия в Конституционном суде, офисе Республиканской партии Армении (РПА) и Национальном собрании. Особенно после этих действий представители прежней власти стали заявлять, что на председателя КС оказывается давление.

Пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов сравнил события вокруг Товмасяна со сталинскими репрессиями.

Пресс-секретарь премьер-министра считает комментарий представителя РПА проявлением цинизма: «Они очень хорошо знают, кто такой Грайр Товмасян. Он носитель их идеологии, очень хорошо осведомленный о серии тех преступлений, которые произошли в то время и которые совершили именно многие представители этой партии. Этим и обусловлена их поддержка, так сказать, их последнему могиканину».

Карапетян советует оппонентам вспомнить, на какие шаги те пошли, чтобы Грайр Товмасян был избран председателем КС.

По словам пресс-секретаря премьер-министра, политическое давление оказывалось как раз в годы прежней власти, когда многие политические деятели заключались под стражу. «Пусть вспомнят о тех преследованиях, о сотнях политзаключенных, которые были при той власти, и Грайр Товмасян и товарищи не говорили об этом ни слова и фактически полностью поддерживали тот диктаторский режим».

Уголовное производство, касающееся Товмасяна, в рамках которого члены его семьи были приглашены в СНБ, было возбуждено по факту очевидных злоупотреблений и невыполненных работ в 2012-2014 гг. при осуществлении строительных работ по реконструкции здания на улице Закяна, находящегося в ведении Министерства юстиции Армении, на сумму 855 млн драмов (около $1,8 млн), а также ремонтных работ в Абовянском УИУ и вокруг школы в Сари Таге на 15 млн драмов (около $31,5 тыс.). Грайр Товмасяна в те годы был министром юстиции.