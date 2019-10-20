Езидский активист удостоен премии «Аврора»-2019

Четвертая ежегодная премия «Аврора» вручена езидскому активисту Мирзе Диннайи, соучредителю и директору организации Luftbrücke Irak («Воздушный мост в Ирак»).
Премия ежегодно присуждается Гуманитарной инициативой «Аврора» от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям.
Как отметили учредители премии, в своем неугасаемом стремлении спасать жизни людей защитник прав езидов нашел способ преодолеть многочисленные бюрократические и логистические преграды, чтобы помочь наиболее уязвимым представителям общины езидов, пострадавшим во время многочисленных конфликтов в Сирии и Ираке.
Церемония прошла в Ереване накануне в рамках форума «Аврора».
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