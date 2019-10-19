Ереванец – это тот, кто любит Ереван: мэр армянской столицы выступил с поздравлением по случаю 2801-летия города

19 октября по случаю 2801-летия Еревана мэр города Айк Марутян выступил с поздравительным посланием, в котором, в частности, сказал:

«Сегодня в очередной раз я хочу признаться в любви нашему городу. И поскольку город - это прежде всего его жители, я хочу поговорить о ереванцах.

Мы часто спорим полушутя, полувсерьез, кто является настоящим ереванцем. Кто-то говорит, что ереванец – это тот, кто родился в городе, тот, чьи родители или бабушка с дедушкой родились здесь. По мнению людей моего поколения, ереванцем не может являться тот, кто в подростковом возрасте не купался в Разданском ущелье или не ел мороженое за 11 копеек во дворе школы Бокса, или не смотрел индийские фильмы в кинотеатре «Севан».

Для более молодого поколения «свидетельством ереванца» является воспоминание о том, как ездили, повиснув на подножках трамвая, или фотографировались на фоне «Кукурузника».

Жители Еревана нового поколения, пожалуй, более прагматичны. Для них «ритуал крещения» состоит в том, чтобы участвовать в гражданской борьбе и осознавать необходимость защиты своих прав.

Но, в конце концов, кто же в действительности настоящий житель Еревана? На самом деле все очень просто: ереванец - это тот, кто любит Ереван, любит его, как заботливый родитель и друг.

В этот праздничный день хочу поприветствовать и поздравить всех ереванцев, в независимости от того, родились ли они здесь или недавно переехали в Ереван. Хочу особо поприветствовать наших армянских братьев из диаспоры, которые приехали в Ереван и попросить их радовать нас своим присутствием как можно чаще. Приветствую также сотрудников дипломатических представительств иностранных государств в Ереване, иностранных организаций, а также гостей нашей столицы, которые прибыли на несколько дней. Я уверен, кто хотя бы несколько дней жил в Ереване, кто хотя бы несколько часов наслаждался солнечным Ереваном, навсегда сохранит Ереван в своем сердце, следовательно, станет для нас родным и другом».