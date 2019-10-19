Обзор прессы за 18 октября

Редактор газеты «Аравот» пишет: «Да, нынешний председатель Конституционного Суда (КС) Грайр Товмасян был членом Республиканской партии Армении, служил этой партии, но до вступления в правящую партию (с момента, когда он стал министром юстиции) и после приостановки своего членства он работал на власти, а не на государство и закон, и по этой причине, я думаю, он не может быть судьей Конституционного суда. На мой взгляд, это как политическая, так и этическая проблема. Я не знаю, должно ли это иметь и криминальные последствия. Но даже если это так, то преследоваться должен только Товмасян, а не его отец и дети. И когда тревожат его родных, может сложиться впечатление, что это просто моральное давление, чтобы заставить Товмасяна уйти в отставку после того, как Конституционный суд фактически отказался это сделать».

Газета «Айкакан жаманак» пишет: «Пропагандистская война против властей только на первый взгляд может показаться стихийной. На самом деле, создается впечатление, что какая-то невидимая рука последовательно вызывает напряженность в отношениях между Арменией и Нагорным Карабахом, при этом делает это довольно бездарно. Например, публикуют фотографии со встречи Никола Пашиняна и Бако Саакяна, на которой виден только флаг Армении, и на основе этого делают «глубокие» выводы. Распространяют ложные сведения о том, что Пашинян, якобы, обратился к Саакяну как «господин губернатор», и на этой основе пытаются получить из оборонных кругов Нагорного Карабаха какую-то жесткую реакцию и так далее. То есть, ведется очень грязная игра, целью которой является создание напряженности в отношениях между Арменией и Нагорным Карабахом».