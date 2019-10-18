В парламенте проходят слушания по конституционному закону «О партиях»

В Национальном собрании проходят слушания по конституционному закону «О партиях».

Координатор рабочей группы по законодательным поправкам, депутат правящей фракции «Мой шаг» Амазасп Даниелян считает, что они должны изменить установленные в прошлом правила игры, когда одна партия стремилась всеми средствами на длительное время установить свою власть. По словам депутата, изменение закона о партиях также является важной частью этого процесса.

«Мы как можно скорее должны попытаться улучшить, изменить связанные с партиями регулирования», - сказал Амазасп Даниелян.

Фракция «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») предлагает увеличить предоставляемое партиям финансирование. Кроме того, депутат фракции «Лусавор Айастан» Карен Симонян говорит, что нужно изменить также принцип, определяющий, в частности, каким партиям предоставляется финансовая поддержка.

«Само существование партии еще не подразумевает, что она должна иметь государственную поддержку, эта партия должна доказать, что она жизнеспособна, участвовать в выборах, иметь общественную поддержку», - отметил Карен Симонян.

Депутат фракции «Процветающая Армения» Сергей Багратян также выступает за то, чтобы партиям могли оказывать финансовую поддержку представители бизнеса.

«Компания, занимающаяся экологически чистым производством, естественно, хотела бы финансировать ту политическую силу, для которой охрана окружающей среды является приоритетом, и это укладывается в простую логику, что партия разделяют мои идеи, я своим бизнесом развиваю эти идеи, это очень интересный подход, заслуживающий обсуждения», - подчеркнул Багратян.

А депутат правящей фракции «Мой шаг», Амазасп Даниелян считает, что сегодня в Армении общественное требование иное: бизнес и политику следует разделить.

«Коммерческая организация, корпорация, независимо от статуса, не является лицом, чтобы иметь политические права, они не создают партию, почему они должны финансировать партию, это больше право гражданина, это часть политического права гражданина не только создавать, участвовать, но также финансовыми средствами, своим временем и другими ресурсами способствовать продвижению партии, которой он симпатизирует», - сказал Даниелян.