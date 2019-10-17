Пашинян принял родственников погибших военнослужащих

Родственники погибших в мирных условиях военнослужащих сегодня на встрече с премьер-министром представили причины своего недовольства.

Родители погибших военнослужащих сетуют на то, что правительство предоставило помощь родственникам погибших во время событий 1 марта 2008 года, а их проигнорировало. Между тем, правительство могло включить их в список бенефициаров Фонда страхования военнослужащих.

«Вы говорите, что по событиям 1 марта 2008 года обращаются в Европейский суд. Значит если мы обратимся в Европейский суд, какой ответ нам дадут?По какому статус-кво наших детей увезли в Нагорный Карабах, наши дети погибли, сегодня их привезли в закрытых гробах и отдали нам. У нас есть справки, что они погибли при исполнении служебных обязанностей, но мы не можем быть бенефициарами фонда», - на встрече с премьер-министром сказала председатель правозащитного координационного совета сотрудничества общественных организаций «Зинвор» («Солдат») Маргарита Хачатрян.

На это Никол Пашинян ответил: «Круг бенефициаров был определен в те времена, когда, как вы говорите, у вас были очень близкие отношения с властями. И я не помню, чтобы вы когда-либо проводили такую встречу, скажем, с Сержем Саргсяном, бывшими премьер-министрами или президентами, и выступали с такими акцентами».

Премьер-министр заметил, что круг бенефициаров Фонда страхования военнослужащих очень быстро расширяется, сегодня уже фонд начал выплачивать деньги членам семей солдат, погибших после 1 января 1998 года, и военным инвалидам первой группы. «Фактически, за полтора года мы снизили порог на 19 лет и решили проблему бенефициаров 19-летней давности. Естественно, наша цель состоит в том, чтобы достичь самого начала. Но, конечно, это требует от нас определенной работы, и мы, конечно, выполним эту работу», - сказал Пашинян.

Правозащитница Жанна Алексанян считает важным то, что государство расширило список бенефициаров Фонда страхования военнослужащих, однако считает необходимым продолжить расширение и включить в него также семьи военнослужащих, погибших в мирных условиях.

«У меня были встречи с экспертами Совета Европы, которые также предлагают непременно выплатить компенсацию этим семьям, потому что армия - это закрытая государственная система, солдаты находятся под ответственностью государства, и за нарушение их права на жизнь ответственность несет государство», - в беседе с Радио Азатутюн сказала Алексанян.

Согласно принятому в 2016 году закону, Фонд страхования военнослужащих пополняется за счет ежемесячного отчисления 1 тысячи драмов с каждого работающего физического лица. Сначала фонд выплачивал компенсации семьям погибших военнослужащих и раненым солдатам только за инциденты, имевшие место, начиная с 1 января 2017 года.