Главы МИД Армении и Азербайджана согласились до конца года провести еще одну встречу - сопредседатели

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана согласились до конца года провести еще одну встречу, об этом сегодня заявили сопредседатели Минской группы ОБСЕ, подводя итоги своего трехдневного визита в регион - в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах.

Согласно заявлению, премьер-министр Армении и президент Азербайджана проинформировали посредников о своей недавней беседе на саммите СНГ в Ашхабаде, а также представили свои идеи о том, как продвинуть процесс урегулирования карабахского конфликта.

Сопредседатели от США, Франции и России также приветствовали перспективу внедрения конкретных гуманитарных мер и мер безопасности с целью подготовки народов к миру и снижения напряженности.