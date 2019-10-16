Бывший высокопоставленный чиновник утверждает, что Серж Саргсян сыграл ключевую роль в мартовских событиях 2008 года

Полковник Армен Саргсян, осужденный за опубликование в прессе секретного приказа №0038, связанного с мартовскими событиями 2008 года, утверждает, что ключевую роль в этих событиях сыграл также третий президент Армении Серж Саргсян.

Однако бывший чиновник других скобок раскрывать не стал: «Скажу только, что я сам и мои подчиненные участвовали в мероприятиях в том так называемом штабе, который был в здании правительства. Хачатуров не был его руководителем, Хачатуров был всего лишь начальником гарнизона, руководителем в этом смысле был Сейран Оганян. И не Микаэл Арутюнян. Но всем этим руководил другой человек, тот, который впоследствии стал президентом нашей республики. Серж Саргсян должен был стать президентом Армении, верно? Все они пришли для кого? Для Сержа Саргсяна, верно? То есть, премьер-министр страны не несет никакую ответственность за происходящее в стране?»

Полковник Армен Саргсян после событий 2008 года был приговорен к двум годам лишения свободы. Согласно обвинению, он организовал процесс публикации в прессе строго секретного приказа №0038.

На официальном сайте судебной информационной системы отмечается, что и Армен Саргсян и его бывшая сотрудница Люся Айвазян признали свою вину, а суд прошел по ускоренной процедуре.

Между тем, через 9 лет после осуждения Армен Саргсян в беседе с Радио Азатутюн утверждает, что он невиновен и не имеет никакого отношения к рассекречиванию строго секретного приказа. «Если Вы сами видели приказ, в этом приказе самый последний пункт относится ко мне - по должности. Если член комиссии должен был осуществлять определенные функции, то я, будучи начальником управления капитального строительства и расквартирования войск, то есть, дислокации войск, по должности также обладал определенными функциями, и в рамках своих прав и обязанностей я был обязан их выполнять. Либо я должен был это делать настолько, насколько я был военным, занимал эту должность, либо должен был оставить и уйти», - сказал он.