«Не оставляйте сирийских курдов одних» - проживающие в Армении курды обратились в посольство США

Проживающие в Армении курды сегодня организовали акцию протеста у посольства США в Армении, скандируя «Турция – террорист».

По словам руководителя курдской общины, депутата Национального собрания Князя Гасанова, такая сверхдержава, как США не должна оставлять маленький народ на волю судьбы. Еще до турецкого вторжения на север Сирии - на территории, контролируемые курдскими отрядами, Белый дом объявил о выводе американских войск из Сирии.

«США воодушевляли, спонсировали курдов Сирии, говорили, чтобы они сражались, помогали оружием, по словам их президента, давали деньги и прочее, а сегодня их оставили одних, отвели свои войска, оставили курдов против «сильной» турецкой армии, потому что они сильны, только уничтожая, убивая, захватывая, разрушая», - сказал Гасанов.

Живущие в Армении курды передали в посольство США письмо, призвав оказать помощь курдам Сирии и не оставлять их одних. Редактор официальной курдской газеты отмечает, что турки сегодня повторяют то, что они сделали с армянами 100 лет назад. «Где миролюбивое международное сообщество?» - спрашивает Лиана Мхоян.

«Каждый день гибнет множество детей, гибель взрослых еще в какой-то степени можно понять, у них отнимают жизни за их политику. Губятся множество жизней, что для нас неприемлемо, в цивилизованном мире в 21-ом веке убивают детей, те же турецкие власти 100 лет назад совершили геноцид армян, а в настоящее время они то же самое делают с курдами, турки никогда не меняются», - отметила Лиана Мхоян.

В Армении проживают 3000 курдов. Депутат Общенационального конгресса Курдистана Женя Амирян огорчена, она считает, что к их акции протеста должны были присоединиться многие, независимо от национальной принадлежности.

«Каждый человек должен суметь поддержать свою нацию, потому что Армения сегодня тоже не в хорошем положении, мы окружены турками, варварами, и я считаю, что мы должны поддерживать друг друга, и наше требование состоит в том, чтобы мы сегодня могли защитить наш народ на Ближнем Востоке и защитить там национальные меньшинства. Всю ночь, поверьте, как мать, как женщина я не могу спать, и я считаю, что это должно быть осуждено до конца, не следует ограничиваться этой акцией», - сказала Женя Амирян.

В акции протеста приняли участие курды из разных областей страны, среди них множество детей с фотографиями раненых курдских детей.