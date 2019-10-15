Премьер-министр Грузии прибыл в Армению

По приглашению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сегодня с официальным визитом в Ереван прибыл премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Это его первый визит в Армению после вступления в должность главы правительства.

Официальные источники отмечают, что в ходе однодневного визита Гахария встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, затем состоится встреча делегаций двух стран в расширенном составе, после чего премьер-министры ответят на вопросы журналистов.

А вопросы, по всей вероятности, будут касаться не только коридора Ларс, который является основной сухопутной дорогой, связывающей Армению с внешним миром, но и двусторонних торгово-экономических связей и судьбы армянских церквей в Грузии.

До сих пор остается висящим в воздухе вопрос о введенном в прошлом году, но так и не примененном запрете на транспортировку пшеницы через территорию Грузии. Согласно этому решению Министерства финансов Грузии, транзит муки и кукурузы через территорию страны должен был осуществляться только железнодорожным и морским транспортом. Грузоперевозчики были предупреждены, что это неизбежно приведет к подорожанию импортируемого в Армению зерна. После двусторонних переговоров Тбилиси согласился отложить применение решения до конца этого года. Окончательного решения по этому вопросу пока нет, что, вероятно, станет предметом переговоров.

В двусторонних отношениях накануне появилась еще одна проблема, когда группа армянских журналистов сообщила, что грузинские пограничники не разрешили им въехать в Грузию, потребовав представить аккредитацию и разрешение на проведение интервью. Вчера пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что официальный Ереван знает об этой проблеме и ожидает объяснений от грузинской стороны.

«Наше посольство в Грузии немедленно связалось с грузинскими коллегами. Проблема и наш подход к проблеме были представлены МИД Грузии. Мы ожидаем объяснений грузинской стороны в этом вопросе, и когда они будут даны, наше посольство в Грузии уже выступит с соответствующим заявлением», - сказала Нагдалян.

До визита в Армению Георгий Гахария отправился в Азербайджан и на встрече с президентом Ильхамом Алиевым заявил: «Между Азербайджаном и Грузией нет проблем, которые не могут быть решены по-братски и по-дружески».

После визита в Армению, согласно официальным сообщениям, премьер-министр Грузии отправится в Турцию, а затем в Брюссель.

Гахария занял пост премьер-министра Грузии в начале сентября, до этого он дважды был в Армении - в 2017 году в качестве министра энергетики и в 2018 году в качестве министра внутренних дел.