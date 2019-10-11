На закрытой встрече в парламенте обсуждался вопрос помощи проживающим на севере Сирии армянам

После закрытой встречи в Национальном собрании секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил, что официального предложения об эвакуации наших соотечественников, проживающих на севере Сирии, не было, но если будут желающие, им будут предоставлены все необходимые средства. Однако, по его словам, желающих пока не было.

На вопрос Радио Азатутюн, выступил ли официальный Ереван с официальным предложением об эвакуации, Григорян ответил: «Мы пока не выступили с официальным предложением, но если будут желающие, потому что вы знаете, что этот вопрос не только находится в центре внимания правительства, но также консульство и посольство находятся в контакте с руководителями общины, и если в какой-то момент будет такое желание, естественно, мы предпримем все меры, чтобы обеспечить все необходимые средства».

Секретарь Совбеза заверил, что обсуждаются все способы помочь сирийским армянам: «Мы поддерживаем связь как с консулом, так и с послом. Мы говорим о том, какие материальные или другие потребности имеются в данный момент, и если в чем-то будет нужда или будет необходимость в решении, мы примем решение и пойдем по этому пути».

Касаясь вопроса гуманитарной помощи, Григорян сказал: «Если будет необходимость, естественно, мы примем это решение. Но следует понимать, что на этой территории будет трудно оказать гуманитарную помощь, тем более посредством авиации, поскольку вся эта территория в настоящее время находится под контролем Турции».

По словам Армена Григоряна, в данный момент они сосредоточили внимание на Камышлы. «Зона безопасности, о которой говорит Турция, глубиной 30 километров, из этой зоны безопасности в основном армянские семьи или граждане выехали. Единственный город на данный момент, где есть армяне, это Камышлы, который находится в центре нашего внимания. Мы находимся на связи с армянами и духовными лидерами Камышлы, пытаемся понять, в чем они нуждаются, какие у них проблемы. И все их проблемы находятся в нашей повестке дня», - сказал секретарь Совбеза.

В сегодняшней примерно 1,5 часовой встрече с участием провластных и оппозиционных членов комиссий по внешним отношениям и по вопросам науки, образования, культуры и диаспоры, помимо секретаря Совбеза принял участие также главный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян.

В эти дни ряд депутатов заверяют, что готовы отправиться в Сирию. По словам секретаря Совета безопасности, подобного решения нет. «Должно быть решение, чтобы они поехали. Потому что существует и вопрос безопасности, и многие другие вопросы», - сказал он.

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Арман Абовян заверил, что в случае принятия решения лидер ППА Гагик Царукян также готов отправиться в Сирию. «Мы готовы поехать в Сирию, в каждый пункт, село, город. И главной задачей, будь то поездка или другие действия, должно стать обеспечение безопасности наших соотечественников. Все наши депутаты вместе с нашим лидером готовы к этому», - сказал Абовян.

Секретарь фракции ППА приветствует ведущиеся в эти дни властями обсуждения по вопросу Сирии. По его словам, усилия правительства нельзя отрицать.

Член постоянной комиссии по внешним отношениям Арман Абовян отказался сообщить подробности сегодняшней закрытой встречи. «Оппозиция, власть… что мы все можем сделать, чтобы вдруг вновь не пролилась армянская кровь. Разговор об этом, это основное видение, на которое мы сегодня опираемся», - сказал он.



