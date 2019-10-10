Правительство должно пересмотреть инструмент возврата подоходного налога – экс-министр

Правительство должно пойти непопулярным, но правильным путем и пересмотреть инструмент возврата подоходного налога, который стимулирует жилищное строительство. Такого мнения придерживается бывший министр финансов Вардан Арамян.

Арамян замечает, что в центре Еревана невозможно найти квартиру, которую можно было бы приобрести у застройщика, сравнивая сложившуюся ситуацию с ситуацией в 2002-2008 годах, когда акцент не был сделан на экспортный сектор.

Напомним, те годы правления Роберта Кочаряна многие экономисты называют «строительным пузырем». Сам Кочарян интерпретирует это как беспрецедентный экономический рост. По словам Арамяна, именно ради такого краткосрочного эффекта действующие власти не идут на указанный им шаг.

«Получается, что, скажем, если я пользуюсь этой программой, я не выполняю свои налоговые обязательства в плане подоходного налога, потому что получаю его обратно, но другие платят налог и тем самым финансируют выплату пенсий. Теперь смотрите, когда государство отменяет это, это непопулярный шаг», - в беседе с Радио Азатутюн сказал экс-министр.

На вопрос, можно ли сказать, что власти таким образом пытаются получить эффект того строительного бума, который в свое время получил Роберт Кочарян, Арамян ответил: «Я бы не сказал, что они пытаются получить, я просто говорю, что они оказались в этой ситуации, мы идем в этом направлении».

По расчетам Вардана Арамяна, в 2016 году, когда при правительстве Овика Абрамяна с целью реанимации капитального строительства была внедрена эта программа, возврат из госбюджета составил 600-700 млн драмов, а сегодня эта сумма выросла более чем в 10 раз и приближается к 8 млрд драмам. На вопрос, почему правительство Карена Карапетяна не пошло на этот шаг, бывший министр ответил, что они прошли по пути ужесточения и установили порог в 55 млн драмов.

«Мы думали сначала «надеть смирительную рубашку», переосмыслить, посмотреть, в каком направлении пойдет, а потом уже сделать второй, третий шаг и постепенно выйти из этой игры», - сказал он.

Арамян подчеркивает, что этот инструмент не социальный, а экономический, так как он предназначен для всех без исключения, в том числе для людей с высокими доходами, которые могут даже не нуждаются в жилье, но воспользоваться этой программой. И если сторонники программы утверждают, что 55 млн драмов, что составляет около 115 тыс. долларов, являются социальным порогом, значит, они должны утверждать также, что средняя заработная плата в экономике Армении составляет не 180 тыс. драмов, а 1 млн 200 тыс. драмов, что является нереальным показателем.

«Если мы придаем ему социальный компонент, значит, он должен быть сопоставим, например, с показателями программы «Жилье молодым семьям» или ее пороговыми значениями. Если мы придаем ему экономический компонент, это означает, что мы поддерживаем в конечном счете неэкспортный сектор, то есть жилищное строительство», - сказал бывший министр финансов.

Вице-спикер Мгер Григорян по просьбе Радио Азатутюн прокомментировал замечания Вардана Арамяна. Говоря о возможности изменений, Григорян отметил, что обсуждения ведутся постоянно. «Но это должно быть логичное улучшение. Знаете, если бы мы привели к ситуации, когда бы возврат подоходного налога был при ипотечных кредитах в размере 300-400 тыс. долларов, я не думаю, что это…», - сказал он.

На замечание о том, что сейчас этот показатель составляет 55 млн драмов, вице-премьер ответил: «Я считаю, что это тот самый социальный порог».

Мгер Григорян отверг предположения о том, что это делается ради получения краткосрочного экономического эффекта.

«Я не думаю, что это напрямую связано со спросом, потому что, знаете, если у человека есть работа и он в состоянии получить ипотечный кредит, он в любом случае купит квартиру», - заявил вице-премьер.

Негативным эффектом программы также считается искусственное повышение цен на жилье на рынке. А по мнению некоторых экономистов, программа также помогает сократить «тень», поскольку работники заинтересованы в том, чтобы работодатель показывал реальный размер заработной платы.

Вардан Арамян считает, что есть более эффективные методы борьбы с «тенью». «Любой инструмент следует правильно использовать. Если вы хотите разрезать арбуз, инструментом для резки арбуза является нож, а не молоток. Молотком вы его испортите. Теперь если мы говорим, что мы будем резать арбуз молотком, используем молоток для этого, но также и для резки арбуза, это неправильно», - подчеркнул бывший министр финансов.