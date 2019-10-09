Мгер Григорян: Вопрос о досрочном расторжении договора между РЖД и Арменией не стоит

Вопрос о досрочном расторжении договора между ОАО «Российские железные дороги» («РЖД») и Арменией в повестке дня обеих сторон не стоит. Об этом в ответ на вопрос Радио Азатутюн в беседе с журналистами заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

В то время как российская пресса продолжает писать о том, что российская государственная компания «РЖД» намерена досрочно расторгнуть контракт с Арменией и прекратить эксплуатацию железнодорожной сети Армении через свою дочернюю компанию «Южно-Кавказская железная дорога» («ЮКЖД»), премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с генеральным директором - председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым и обсудил с ним вопросы расширения инвестиций и перспективы реализации конкретных проектов в будущем.

Присутствовавший на вчерашней встрече вице-премьер Мгер Григорян оценил отношения как конструктивные. «Встреча с руководителем открытого акционерного общества «Российские железные дороги» прошла исключительно в конструктивном поле. Я сам участвовал в этой встрече, на ней обсуждалось будущее. Согласно действующему сегодня договору, объемы описаны до 2038 года, но, естественно, мы желаем, и я думаю, что это желание обоюдное, чуть больше уточнить эти инвестиционные программы на эти годы», - сказал он.

ЗАО «ЮКЖД» является дочерней компанией ОАО «РЖД» и осуществляет концессионное управление железнодорожной сетью Армении. Согласно договору, подписанному в Ереване 13 февраля 2008 года, срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления договора еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

После прихода к власти Никола Пашиняна в декабре 2018 года в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по факту зафиксированных в «ЮКЖД» невыполненных работ на сумму более чем 400 млн драмов в рамках инвестиций. И спустя 10 месяцев обвиняемых по этому делу все еще нет.