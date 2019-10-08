33-летняя женщина не верит, что ее ребенок родился мертвым

«Где тело моего ребенка, если он умер?» - спустя 15 дней после рождения ребенка 33-летняя Айкуи Хачатрян все еще задает этот вопрос директору Республиканского роддома и принимавшему роды врачу.

Хачатрян говорит, что ее беременность протекала без осложнений, но до сих пор она не понимает, почему ребенок родился мертвым и почему она так и не смогла увидеть тело ребенка.

Айкуи после родов была выписана из больницы, а затем ее здоровье ухудшилось, и сейчас она находится в отделении реанимации.

«Вечером в день инцидента, держа меня под действием снотворных, моего ребенка унесли. Моего мужа и родственников увели охранники, - по телефону рассказала Радио Азатутюн Айкуи Хачатрян. - Когда я спросила, где [ребенок], они сказали: у нас. Я говорю: мы хотим видеть нашего ребенка. Они говорят: не разрешено, полицейские должны проследить. 28-го сентября меня выписали, 29-го я уже подала заявление в полицию».

Разыскивающая ребенка женщина утверждает, что во время родов она была под действием лекарств и ее сознание было затуманено, а после выписки из больницы она позвонила в анатомички, лаборатории и выяснила, что нигде нет информации о ребенке.

После этого они вместе с мужем пошли в Республиканский институт репродуктивного здоровья, перинатологии, акушерства и гинекологии, более известный как Республиканский родильный дом, и потребовали у врача и директора Размика Абрамяна тело ребенка. Женщина сказала, что в те дни она уже заявила о проблеме в средствах массовой информации, и в момент их посещения велась съемка. Именно эти появившиеся в Сети кадры использовало Радио Азатутюн.

«Мое материнское внутреннее чувство подсказывает мне, что мой ребенок жив. Нам позвонили и сказали, что у них есть новости о ребенке, он в судебно-медицинском. И я взяла с собой сшитый своими руками кокон. Сказала: пойду посмотрю. Если увижу тело, принесу его и похороню, если найду живым, обниму ребенка и вернусь домой. Я пошла и выяснила, что в банке находятся три куска, какие-то органы, в формалине, откуда ДНК не выделяется», - рассказала женщина.

Директор Республиканского роддома Размик Абрамян на камеру отвечать на наши вопросы отказался, сказал, что акушер-гинеколог Рузанна Кехян, которая вела беременность женщины, даст интервью.

Последняя рассказала Радио Азатутюн, что женщина даже не выразила желания увидеть тело ребенка. Наши вопросы о том, какова причина смерти ребенка и где в данный момент находится его тело, остались без ответа.

Кехян сказала: «Девять месяцев она была под моим наблюдением. Однако в определенные сроки, когда ей предлагали провести более глубокое обследование, которое было показано ей, как женщине, у которой это восьмая беременность и у которой дважды была неразвивающаяся беременность, она отказалась. Она даже отказалась от некоторых очень важных скрининговых исследований. Она поступила 24-го числа. После 17:00 была обнаружена антенатальная гибель плода, о чем она знала, и это было подтверждено эхографическим исследованием. Она родила мертвого ребенка. Помимо ведущего [беременность] врача и акушерки в родильной палате находились также медсестры, санитарки, которые видели, что плод родился мертвым. После завершения родов, через два с половиной часа лежащее в холодильнике тело ребенка видела ее сестра. Она же не выразила желания увидеть его. Я разделяю горе Айкуи. Я тоже мать, и я полностью ее понимаю. Я бы не хотела, чтобы все так закончилось».

Айкуи Хачатрян надеется, что ее ребенок жив. Она не верит утверждениям врачей, что ребенок умер, потому что, как она утверждает, директор больницы предложил ей и ее сестре один миллион драмов в качестве помощи, о чем она сообщила в правоохранительные органы.

«Что подозрительного? Когда мне стали предлагать один миллион, а потом то же предложение сделали сестре, Размик Ашотыч, Рузан Кехян, снова предложили, сказали, чтобы она взяла деньги, а не то и этого не дадут. А я сказала: как вы смеете мне предлагать миллион, я своего ребенка не продаю».

Следственный комитет лишь вчера распространил сообщение о том, что с целью выяснения обстоятельств смерти плода проводится расследование.

Министр здравоохранения Арсен Торосян на своей странице в Facebook написал, что министерство было осведомлено и помогло правоохранительным органам в сборе объективной информации. По словам Торосяна, после завершения расследования по уголовному делу в случае необходимости будут приняты соответствующие системные меры. Министр также посетил женщину, находящуюся в отделении реанимации.

Кстати, директор именно этой больницы, Размик Абрамян, несколько месяцев назад был подвергнут приводу в Службу национальной безопасности по делу о даче взятки заместителю министра здравоохранения Арсену Давтяну.