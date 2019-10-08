Планируется создать панармянскую цифровую платформу Highconnect

Создается панармянская цифровая платформа, которая свяжет армян, живущих в разных уголках мира и имеющих различные профессии.

Об этом сегодня объявили инициаторы цифровой платформы. Среди них - солист всемирно известной рок-группы System of a Down Серж Танкян и соучредитель социальной информационной сети Reddit и венчурной компании Initialized Capital Алексис Оганян.

«Мы создадим панармянскую цифровую платформу. Она соединит армян всего мира для создания множества разных сообществ по интересам. Это станет онлайн-платформой для армянского народа», - сказал Серж Танкян.

Американский миллионер армянского происхождения Алексис Оганян, говоря об этой идее, отметил, что это для него довольно волнующий момент. По словам Оганяна, эта идея возникла у него, Сержа Танкяна и руководителя департамента Ваче и Тамар Манукян Университета Лос-Анджелеса Эрика Исраеляна. «Мы должны использовать наш опыт для создания платформы, чтобы армяне всего мира могли пользоваться ею и процветать», - сказал он.

Highconnect – так будет называться панармянская цифровая платформа.

Министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян отметил, что название несет в себе двойной смысл, означая как «высокий», так и «армянин».

«Мы вместе с г-ном Зоряном в Силиконовой долине уже нашли ту территорию, которая должна стать местом жительства и работы тех людей, которые, обратившись в эту программу, приедут в Армению, зарегистрируют свою компанию, также, конечно, для местных компаний и предпринимателей. Они обратятся в программу для участия в тех или иных курсах предпринимательства или в каких-либо других курсах. Речь не идет об очень длинных курсах – 3-4 месяца, в основном в области предпринимательства, а также для встреч с сильными людьми, венчурными капиталистами и изысканием инвестиций. Таким образом, обратившись здесь с заявкой на участие в программе и победив, они также получат возможность жить и работать в этот самый период там, где мы уже будем иметь арендованную территорию», - сказал министр.

Отметим, что Алексис Оганян сегодня также принял участие в презентации армянского издания своей книги «Без разрешения».