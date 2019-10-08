Мы заинтересованы в том, чтобы «Яндекс» успешно работал в нашей стране – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня участника WCIT 2019, сооснователя и генерального директора группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа. Об этом сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.

Приветствуя участие генерального директора группы компаний «Яндекс» в 23-ем Всемирном конгресс по информационным технологиям, премьер-министр отметил, что в июне этого года в Санкт-Петербурге состоялась эффективная дискуссия с руководством «Яндекса» о возможных совместных проектах, а встреча с г-ном Воложем свидетельствует о готовности к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.

«Мы заинтересованы в том, чтобы «Яндекс» успешно работал и делал новые инвестиции в нашей стране, особенно в области искусственного интеллекта, о чем мы говорили в Санкт-Петербурге», - сказал Никол Пашинян.

Сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс» поблагодарил премьер-министра Пашиняна за приглашение принять участие в конгрессе, который является хорошей возможностью для обмена идеями о развитии технологического сектора и повестке сотрудничества с Арменией.

Аркадий Волож отметил, что группа компаний «Яндекс» считает эффективными инвестиции в Армению, особенно в сфере услуг такси, и заинтересована в реализации новых проектов в этой и других представляющих взаимный интерес областях. В частности, он представил опыт и статистику «Яндекса» по внедрению инновационных технологий беспилотных такси в ряде стран, посчитав его успешным.

По словам Никола Пашиняна, правительство Армении объявило ИТ-сектор приоритетным, Армения движется к тому, чтобы стать технологичной страной, и в этой связи распространение различных инновационных технологий, в том числе в сфере услуг, представляет большой интерес для нашей страны.

Премьер-министр предложил начать более предметные обсуждения в формате рабочей группы и дал соответствующее поручение министерству высокотехнологической промышленности относительно дальнейших шагов.