Я здесь пытаюсь найти возможности для вложения инвестиций - Алексис Оганян

Соучредитель сайта Reddit Алексис Оганян перед своим выступлением на проходящем в Ереване Всемирном конгрессе по информационным технологиям WCIT-2019 ответил на вопросы журналистов.

Оганян: - Привет, я рад вернуться домой. Я каждый раз с нетерпением жду возвращения сюда. Я рад, что в Армении, в Ереване сформировалась аудитория мирового уровня. Это особенные времена.

Вопрос:- Что нового Вы привезли сюда?

Оганян: - Вам придется дождаться моего выступления. Вчера я был на званном обеде. Я попросил свою хорошую подругу Нину [Нина Куюмджян - ред.], которая возглавляет HIVE, организовать мероприятие с ереванскими женщинами-предпринимателями. У нас был чудесный банкет. Фотография с этого мероприятия есть в моем Instagram. На этом обеде у меня была возможность встретиться с учредителями нескольких компаний, которые в будущем будут оцениваться в миллиард долларов и которые работают прямо здесь, в Армении. Скажу, что мы живем в особенные времена. Интернет открывает столько возможностей для людей с интересными идеями по всему миру. И я просто восхищен, видя здесь это воодушевление. Я надеюсь, что еще очень много великих идей зародятся здесь.

Вопрос: - Какой будет основная идея Вашей сегодняшней речи?

Оганян: - Мне очень нравится тот факт, что мы нация, которая ценит шахматы, и каждый школьник учится играть в шахматы. Это отличная база для изучения программирования. И я не могу удержаться от улыбки, когда вижу детей, посещающих такие центры, как «Тумо», которые с малых лет изучают программирование. Шахматы - отличная основа для программирования, а программирование – суперсила современного мира. Так что, это маленькая страна, но у нас есть очень светлые умы. И для развития экономики нам нужно продолжать инвестировать в технологии и поощрять развитие тех возможностей, которые помогут создавать новые компании, программировать и создавать новое программное обеспечение.

Вопрос: - Готовы ли Вы стать одним из инвесторов?

Оганян: - Сегодня еще будет возможность поговорить на эту тему. Я здесь пытаюсь найти возможности для вложения инвестиций. Наверное, вы знаете, я недавно выпустил ограниченную партию коньяка под названием «Шахматы», потому что я хотел представить это миру. И я считаю, что у меня еще будет много новостей, так что, будьте внимательны.

Вопрос: - Расскажете о Вашей книге?

Оганян: - Моя книга «Без разрешения» была переведена на армянский язык, и сегодня чуть позже я приму участие в мероприятии, посвященном этому. Я должен работать над своим армянским, потому что я до сих пор не могу прочесть свою книгу на армянском языке.

Вопрос: - А говорить можете?

Оганян: - Знаю кое-что. Извините меня, сейчас я должен подняться на сцену.