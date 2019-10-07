Юрий Джоркаефф: Это новая эпоха для народа Армении

В Армении стартовал 23-й Всемирный конгресс по информационным технологиям WCIT-2019. Среди участников – также известный французский футболист армянского происхождения Юрий Джоркаефф.

На официальном открытии конгресса премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: «Мы верим, что можем превратить Армению в рай для талантливых людей. И мы сможем превратить Армению в одну из передовых инновационных и технологичных стран в мире, в настоящий технологический центр».

В этом году тема конгресса - «Сила децентрализации. ожидания и опасность». В ходе конгресса разные известные докладчики рассказывают о том, как информационные и коммуникационные технологии изменяют нашу жизнь как в позитивном, так и в негативном плане, какое влияние оказывают на прибыль и процветание, безопасность, демократию и гуманность.

«И я надеюсь, что в течение проведенных в Армении нескольких дней вы почувствуете ту энергию и атмосферу, которую сформировала произошедшая в прошлом году бархатная революция. Хочу подчеркнуть, что революция произошла путем децентрализации, в результате чего Армения стала центром демократии на карте мира», - в своем вступительном слове сказал Пашинян.

От зеленого цвета доллара до изобретения цветного телевизора - Никол Пашинян поименно вспомнил всех известных армян, которые совершили техническую революцию в мире, подчеркнув, что и сегодня армяне добиваются серьезных успехов в области инноваций в мире.

Армения станет одним из важных технологических центров в мире. Это заявление Пашиняна уже подтверждает делом молодежь, демонстрируя в павильонах свои изобретения.

Чиновники считают, что подобное мероприятие также обеспечит приток инвестиций. По словам министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна, только после подведения итогов мероприятия будет составлена четкая картина, а сейчас можно лишь заключить, что для ведущих образовательных брендов создана платформа. «Специальное министерство создало эту платформу, чтобы у них была возможность устанавливать связи с ведущими организациями, которые сегодня посетили конгресс WCIT», - сказал министр.

По утверждению вице-премьера Тиграна Авиняна, самое важное, что можно извлечь из этого мероприятия, - это связи. «Мы делаем нашу домашнюю работу довольно правильно и грамотно. Я также считаю, что сфера, которая имеет возможность устанавливать эти связи, использовать их, не должна упускать эту возможность», - сказал он.

Ереванский конгресс, старт которому был дан вчера классическим и техно-концертами на площади Республики, продлится до 9 октября. В конференции принимают участие более 2000 участников из 70 стран мира.

Для участия в конгрессе в Ереван прибыли также знаменитости, в частности, всемирно известная американская телезвезда армянского происхождения Ким Кардашян, которая выступит с речью завтра, американский рок-певец и музыкант армянского происхождения Серж Танкян и известный французский футболист армянского происхождения Юрий Джоркаефф.

В беседе с Радио Азатутюн всемирно известный футболист сказал, что еще пять лет назад он не мог представить, что в Армении возможно проведение такого масштабного мероприятия. «Я очень впечатлен. Четыре месяца назад я разговаривал с министром, отвечающим за высокие технологии, и тогда он мне сказал, что происходит сегодня в Армении. Он сказал, что люди думают не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне, и фактически они сделали это, сделали за очень короткий период времени. Вы чувствуете человеческую энергию, это что-то единое. И я очень рад, что нахожусь здесь», - сказал Джоркаефф.

«В эти дни Армения станет технологическим центром мира», - сказал в своем выступлении председатель Союза предприятий передовых технологий Александр Есаян, добавив, что путь к этому моменту был трудным.

Впервые за 40-летнюю историю WCIT конгресс проводится в такой маленькой стране, однако, по словам президента Всемирного альянса информационных технологий и услуг Ивон Чу, это совсем не чувствуется, потому что люди здесь очень яркие и очень талантливые.