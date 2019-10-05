Обзор прессы за 4 октября

Газета «Айкакан жаманак» комментирует слова Грайра Товмасяна о том, что на должности председателя Конституционного суда он себя чувствует как «солдат на армяно-азербайджанской границе». Издание пишет: «Грайр Товмасян сравнивает себя с армянским солдатом на границе, и так же как этот солдат защищает родину от азербайджанцев, так и он защищает свое кресло в Конституционном суде от властей Армении. Председатель Конституционного суда прямо сравнил премьер-министра, пользующегося доверием 80 процентов населения, и парламентское большинство, получившее голоса 70 процентов населения, с азербайджанцами, целью которых является разрушить Армению… Заметим, что это довольно жесткое политическое заявление –настолько жесткое, что так не рискуют выражаться даже республиканцы и дашнакцаканы. Такой лексикон больше присущ ряду агрессивных маргинальных групп, услуги которых хорошо оплачиваются. Делая подобные заявления, Грайр Товмасян становится в их ряд и становится одним из них только в судейской мантии».

Редактор газеты «Аравот» пишет: «Конституционный суд с момента своего создания и до сегодняшнего дня никогда не пользовался авторитетом среди общественности. Начиная с 1996 года, этот орган в принципиальных вопросах всегда принимал провластные решения, будучи марионеткой текущей власти. Это серьезная проблема, которая, как говорится, требует институционального решения. И просто гоняться за действующим председателем КС не является таким решением: это только продлит нынешнее незавидное положение дел этой государственной структуры и создаст основу для будущих кризисов».

В газете «Жоговурд» читаем: «Несколько месяцев назад Следственный комитет распространил сообщение о деле по отчуждению лесных земель в Цахкадзоре. В прессе несколько месяцев назад была публикация о том, как несколько лет назад в нарушение закона были отчуждены десятки гектаров цахкадзорских лесов, которые стали собственностью около десятка человек. А речь, естественно, идет не о случайных людях, а о государственных чиновниках, высокопоставленных чиновниках, губернаторах, депутатах, их родственниках. Речь идет об Овике Абрамяне и близких ему лицах, брате бывшего члена АРФД Агвана Варданяна, бывшем губернаторе Котайка и т.д… Следственный комитет также заявляет, что начался процесс возвращения земель, и незаконно приватизированные территории их хозяева должны вернуть общине и государству. Между тем, известно, что возбуждено уголовное дело и по части незаконности присвоения территорий, прилегающих к свободной экономической зоне в Мегри, что вновь связывается с бывшими высокопоставленными чиновниками. Эти территории приватизированы по очень низким ценам, чтобы потом по высокой цене отчуждались в пользу государства для свободной экономической зоны. А без этого, только здания, по сути, ничто, и по этой части ничтожна перспектива углубления армяно-иранских экономических отношений. Именно с этой точки зрения очень важно, чтобы пример Цахкадзора как можно скорее дошел до Мегри и, конечно, все те места Армении, где общественное и государственное имущество незаконным путем превратилось в частную территорию».