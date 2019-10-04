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Карабах

Флаг Нагорного Карабаха появился над футбольным полем во время матча между клубами «Дюделанж» и «Карабах» в Люксембурге

Флаг Нагорного Карабаха

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Накануне в Люксембурге был прерван футбольный матча группового этапа Лиги Европы УЕФА между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабахом» после того, как во время первого тайма на беспилотнике над полем появился флаг Нагорного Карабаха.

Рефери прервал игру и отправил команды в раздевалки из-за данного инцидента. На тот момент счет был 2:0 в пользу футболистов из Азербайджана. Вскоре после этого игра возобновилась и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Реагируя на произошедшее, официальный Баку заявил, что послу Азербайджана в Люксембурге было поручено связаться с властями этой страны, «чтобы убедиться, что виновные в провокации будут найдены и наказаны соответствующим образом». Об этом в Twitter написала пресс-секретарь дипломатического ведомства Азербайджана Лейла Абдуллаева.

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