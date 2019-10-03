«Превращать личную жизнь в предмет дискуссии достойно осуждения» - политики критикуют Андраника Кочаряна

Социальная сеть Facebook со вчерашнего дня наводнена осуждающими постами в адрес депутата правящей фракции «Мой шаг» Андраника Кочаряна.

Депутат от правящей силы оказался в центре скандала из-за оскорбления, высказанного в эфире 1in.am в адрес родителей члена Республиканской партии Армении и бывшего министра юстиции Арпине Ованнисян.

Пользователи Facebook, критикуя депутата, требуют, чтобы он принес извинения представителю бывшей власти. Кочарян сегодня в беседе с журналистами сказал, что не собирается извиняться, и пояснил, что имел в виду под словами «неизвестный отец». «Неизвестный означает не известный обществу. Вчера весь Facebook искал и, кажется, нашел. Неизвестный уже известен. Идите… может и ошибаются, я не знаю. Но я, например, прочитал в aravot.am что-то предвыборное, связанное с Арпине Ованнисян. Там она говорила о дедушке, а об отце не было ни слова», - сказал депутат.

Андраник Кочарян сказал оскорбительные слова в адрес Арпине Ованнисян по той причине, что последняя в беседе с «24news», критикуя проводимую Николом Пашиняном политику, упомянула и его имя, но не раскритиковала или оскорбила его, а, говоря о законе о возвращении награбленных активов, сказала, что власть проявляет дискриминационный подход, рассматривая вопрос в разрезе последних 10 лет, а не с начала 1990-х годов.

«Называю условное имя: Андраник Кочарян, который, например, что-то приватизировал, сделал ли он это незаконно в какой-то степени или нет? Я условно говорю: Гагик Джангирян, Ованнес Игитян, Погос Петросян и др.», - сказала Ованнисян.

«Бывший министр юстиции Арпине Ованнисян, склоняя мое имя в интервью, конечно, сказала, что это в качестве примера или условно… А я ответил этой малостью: вместо того, чтобы склонять мое имя условно, она могла склонять другие имена, предположим имя интересующей вас матери или других членов семьи, или ее имя, если [речь] идет о задекларированном в прошлом имуществе», - сегодня возразил Андраник Кочарян.

Андраник Кочарян был возмущен тем, что вместо него извинения Арпине Ованнисян принес советник президента Теван Погосян.

Вместо своего товарища по фракции за эти слова извинился также депутат Сасун Микаелян: «Если Андраник Кочарян сказал подобное, то я вместо него приношу извинения».

Андраник Кочарян, в частности, сказал: «Я забеспокоился, когда мой очень хороший друг Теван Погосян, непонятно почему, извинился перед Арпине Ованнисян. Я позвонил Тевану и сказал: «Теван, за что ты принес извинения?»

Оскорбительные слова представителя власти прокомментировал омбудсмен Арман Татоян, написав на своей странице в Facebook: «Оскорбление и унижение человеческого достоинства достигло чрезвычайно опасных размеров. Делать мишенью частную или семейную жизнь в принципе недопустимо, без исключения, тем более если речь идет о женщине».

Заявление омбудсмена приветствовал посол Франции в Армении Жонатан Лакот.

Представителя власти подвергли критике депутаты оппозиционных фракций «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») и «Процветающая Армения». Руководитель фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян на своей странице в Facebook написал: «Считаю достойным осуждения и крайне неприемлемым оскорбление, высмеивание женщины за ее политическую деятельность и превращение ее личной жизни в предмет для обсуждения. Прошу прощения за эту политическую культуру и за все это».

Депутаты фракции «Мой шаг» также отреагировали. Глава фракции Лилит Макунц сочла неприемлемым перевод политической дискуссии в личное поле. Во фракции вопрос Кочаряна не обсуждали, но Макунц лично побеседовала с ним.

«То, что касается личного пространства, просто не должно иметь места в нашей политической речи. Хочу отметить, что я была бы очень рада, конечно, если бы та реакция, которая была проявлена со стороны всех, проявлялась бы во всех случаях без исключения», - добавила Макунц.

Есть и защитники Андраника Кочаряна. Они напоминают критикам о тех ярлыках, которые Арпине Ованнисян и другие представители бывшей власти навешивали на своих оппонентов, против чего возмущения такого масштаба не было.

Разгоревшийся вокруг депутата от власти скандал также закончился критикой. Депутаты фракций «Лусавор Айастан» и «Процветающая Армения» не намерены выносить вопрос Андраника Кочаряна на обсуждение в комиссию НС по этике.